دست نشان؛ یک «خونه» تا «خونه به خونه»!

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف تیم «خونه به خونه» و دور شدن این تیم از صف مدعیان صعود به لیگ برتر آنقدر تداوم یافت تا حوصله مالکان این باشگاه سر رفت و همانطور که قابل پیشبینی بود، علیرضا مرزبان از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شد.

در خصوص جانشین این مربی باید گفت علیرغم اسامی مختلفی که در خصوص گزینه‌های جانشینی وی به گوش می‌رسد، نادر دست نشان به نیمکت داغ این تیم بابلی بسیار نزدیک است. گویا مذاکرات مدیران باشگاه خونه به خونه با دست نشان از مدتی پیش آغاز شده است و توافقات اولیه هم بین آنها حاصل گشته است.

احتمال این که به زودی نادر دست نشان بعنوان سرمربی جدید تیم خونه به خونه بابل معرفی شود زیاد است.

دست نشان بعد از صعود با تیم صنعت نفت از لیگ یک به لیگ برتر و کسب نتایج قابل قبول با این تیم در نیم فصل اول لیگ برتر، چندی پیش در پی یک تصمیم عجیب از سمت خود در تیم صنعت نفت برکنار شد تا فیروز کریمی مربی برکنار شده لیگ یکی جای وی را در این تیم بگیرد.