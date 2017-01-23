به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی صبح امروز در مراسمی با حضور فرماندهان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، ضمن تقدیر از رشادت ها و دلاوری های نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی می بایست ضمن آمادگی کامل روز به روز بر توانایی و قدرت دفاعی خود افزوده و همواره با پیشرفت های جدید در عرصه نظامی آماده رزم و دفاع از مرزهای کشور اسلامی باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک به مناسبت انتصاب فرمانده جدید نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: انتظارات ستاد کل نیروهای مسلح از نیروهای مسلح این است با حفظ روحیه ایثارگری و آموزش های دینی روز به روز بر تقویت روحیه و آمادگی یگان های رزم افزوده تا متجاوزان به کشورهای اسلامی حتی لحظه ای به فکر تجاوز به کشور ما نباشند. ما نباید لحظه ای از اندیشیدن به افزایش قدرت دفاعی کشور غفلت کنیم.

باقری افزود: شما عزیزان با دیگر همرزمانتان در سایر نیروهای ارتش و سپاه و دیگر مجموعه های امنیتی و دفاعی کشور مظهر این نسل با بصیرت هستند و قدرت واقعی نیروهای مسلح ما «ایمان حقیقی و انقلابی گری» است. تلاش برای بازآفرینی پیروزی های گذشته می تواند «فتح خرمشهر مکرر» را تضمین کند. این همان درسی است که ما از هشت سال دفاع مقدس آموخته ایم. ما بایستی با استمداد از شهدا مسیرمان را ادامه بدهیم و در این مسیر باید با ولایت مداری بدون تفسیر و تعبیر و با تبعیت کامل عمل کنیم، ما باید به قدرت الهی اتکا کنیم و مطمئن باشیم که خداوند در این راه به همه ما عنایت می فرمایند.