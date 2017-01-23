آثاری که در پنجمین روز جشنواره تئاتر فجر به صحنه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نمایش‌هایی که روز پنجم بهمن و در پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می‌شوند، به شرح زیر است:

تالار وحدت در این روز میزبان نمایش «یتیم خانه فونیکس» به نویسندگی آرش خیرآبادی وکارگردانی محمد نیازی است. این نمایش که از مشهد در جشنواره شرکت دارد، راس ساعت ۱۹ در این تالار به صحنه می‌رود.

نمایش «شاخص» به نویسندگی و کارگردانی فوآد کوچی و مایکل آدوبریتو از فرانسه دیگر نمایشی است که در پنجمین روز جشنواره اجرا دارد. این نمایش در ۲ نوبت ۱۷ و۲۰ در تالار اصلی تئاتر شهر به صحنه می‌رود.

تالار چهارسوی مجموعه تئاترشهر نیز میزبان نمایش «یادگار گاده ر» به نویسندگی و کارگردانی قطب‌الدین صادقی است که در ۲ نوبت ۱۸:۳۰ و۲۰:۳۰ اجرا می‌شود.

نمایش «تو ماهی نیستی» به نویسندگی و کارگردانی میهران توماسیان از کشور از ترکیه دیگر نمایش خارجی است که روز سه شنبه ۵ بهمن ماه به صحنه می‌رود. این نمایش در ۲ نوبت ۱۷ و ۱۹ در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا دارد.

نمایش «اسکورسیزی» به نویسندگی وکارگردانی رسول کاهانی در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. این نمایش در ۲ نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود.

تماشاخانه سنگلج میزبان نمایش «آبگوشت زهرماری» به نویسندگی آرش آبسالان وکارگردانی قاسم لطفی خواجه پاشا است که در ۲ نوبت ۱۷ و۲۰ روی صحنه می‌رود.

نمایش «گرگ و میش» نیز به نویسندگی و کارگردانی کریستینا گالبیاتی وایلیالوگینبوهل از کشور سوئیس درتئاتر مولوی اجرا دارد که در ۳ نوبت ۱۸ و۲۰ و ۲۲ روی صحنه می‌رود و آخرین اجرای آن ویژه خبرنگاران تئاتر است.

نمایش «خوب، بد، زشت» به نویسندگی ابوالفضل حاجی علیخانی و کارگردانی شقایق فتحی در تالار حافظ اجرا دارد. این نمایش در ۲ نوبت ۱۸ و ۲۱ روی صحنه می‌رود.

نمایش «ماتریوشکا» به نویسندگی وکارگردانی پارسا پیروزفر در تالار ناظرزاده تماشاخانه ایرانشهر اجرا دارد که در ۲ نوبت ۱۷ و ۲۰ به صحنه می‌رود.

نمایش«دیابولیک: رومئو و ژولیت» نیز به نویسندگی محمدچرم شیر و کارگردانی آتیلا پسیانی در این دوره از جشنواره حضور دارد. این نمایش روز سه شنبه ۵ بهمن ماه درتالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در ۲ نوبت۱۸:۳۰ و و ۲۰:۴۵ به صحنه می‌رود.

نمایش«آری یا نه» به نویسندگی حسین جمالی و کارگردانی مجید رحمتی از اراک دیگر نمایشی است که در پنجمین روز جشنواره به صحنه می‌رود. این نمایش در تالار انتظامی خانه هنرمندان در ۲ نوبت ۱۶ و ۱۸ اجرا می‌شود.

برنامه نمایش هایی که در بخش محیطی پنجمین روز جشنواره اجرا می‌شوند، به شرح زیر است:

نمایش«زیرزمین» به نویسندگی وکارگردانی مسعود براهیمی از اصفهان در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود. این نمایش ساعت ۱۶:۳۰ اجرا دارد.

همچنین نمایش«حق باکیه؟» به نویسندگی وکارگردانی مجید امینی از شاهرود در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا دارد که این نمایش ساعت ۱۷ اجرا دارد.

مجموعه تئاتر شهر در این روز میزبان نمایش «مستندپخش نشده میرزا» به نویسندگی مشترک احمدصمیمی و هما پریسان وکارگردانی احمد صمیمی است که در ساعت ۱۸ اجرا می‌شود.

نمایش «فیش» به نویسندگی کاوه مهدوی و کارگردانی رستا رضوی از ورامین دیگر نمایشی است که ساعت۱۸:۳۰ در فضای باز تئاتر شهر اجرا دارد.

نمایش«حریم شخصی» به نویسندگی و کارگردانی سید جمال میر جعفری نیز راس ساعت ۱۶ در محوطه باز خانه هنرمندان ایران اجرا دارد.

نمایش «بزم و رزم» به نویسندگی و کارگردانی ابوالفضل طبسی از سبزوار آخرین نمایشی است که در بخش محیطی پنجمین روز جشنواره اجرا دارد. این نمایش ساعت ۱۱ در برج میلاد اجرا می‌شود و ساعت ۱۶:۳۰ در محوطه باز خانه هنرمندان ایران اجرا دارد.