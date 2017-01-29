نمایش هایی که در آخرین روز تئاتر فجر سی و پنجم اجرا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نمایش‌هایی که روز ۱۱ بهمن ماه در بخش صحنه‎ای اجرا می‌شوند، به شرح زیر است:

نمایش «دکتراستوکمان (دشمن مردم)» نوشته هنریک ایبسن و کار علی پویان در تالار چهارسوی مجموعه تئاترشهر و در دو نوبت ۱۸:۳۰و۲۱ روی صحنه می‌رود.

همچنین نمایش «اتوبوس در دست تعمیر است» به نویسندگی سعید شهریار و کارگردانی جعفر دل دل از یزد در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود. این نمایش در دو نوبت ۱۷ و ۱۹ روی صحنه می‌رود.

تالار قشقایی نیز میزبان نمایش «رویا-۱» به نویسندگی و کارگردانی روبرتو وایت از اسپانیا و آرژانتین است که در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا دارد.

نمایش «کابوس حضرت اشرف» به نویسندگی و کارگردانی حسین پاکدل نیزدر تالار ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر اجرا می‌شود. این نمایش یک اجرا در ساعت ۲۰:۱۵ دارد.

نمایش «نامه‌های عاشقانه از خاورمیانه» به نویسندگی مشترک کیومرث مرادی و پوریا آذربایجانی و کارگردانی کیومرث مرادی در دو نوبت ۱۸ و ۲۰:۴۵ روی صحنه می‌رود. نمایش «روان پریشی ۴.۴۸» ازکشور گرجستان امروز در دو نوبت ساعت ۱۴ و ۲۰ در تالار هنر به صحنه می رود. تالار هنر نیز اجرای دیگری ندارد.

همچنین تالار انتظامی خانه هنرمندان میزبان نمایش «فصل بهار نارنج» می‌شود که به نویسندگی محمود ناظری و کارگردانی غلامرضا عربی در دو نوبت ۱۶ و ۱۸ روی صحنه می‌رود.

در این روز ۷ اثر نمایشی هم در بخش محیطی اجرا می شوند که اسامی آنها به شرح زیر است:

نمایش«بازگشت» به نویسندگی و کارگردانی داریوش نصیری ساعت ۱۶:۳۰ در محوطه مجموعه تئاترشهر اجرا می‌شود. نمایش«در بازی آخر هیچ راهی برای خروج نیست» به نویسندگی و کارگردانی امید مصطفایی از بوکان نیز ساعت ۱۸ در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

نمایش«افسانه دشت بی باران» به نویسندگی و کارگردانی رسول حق شناس از ورامین ساعت۱۸:۳۰در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود.

همچنین نمایش«دی زنگرو» نیز به نویسندگی هیام احمدی و کارگردانی مشترک هیام احمدی و فرامرز غلامیان از آباداندر محوطه خانه هنرمندان اجرا می‌شود. این نمایش نیزساعت ۱۶ اجرا دارد.

نمایش«سکوت رنگ‌ها» به نویسندگی وکارگردانی حامدصنمی از مریوان ساعت ۱۱ در برج میلاد و ساعت ۱۶:۳۰ در محوطه خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.