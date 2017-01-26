به گزارش خبرنگار مهر، رمان «عصر قهرمان» نوشته ماریوس بارگاس یوسا به تازگی با ترجمه هوشنگ اسدی توسط نشر ثالث منتشر و راهی بازار نشر شده است.

یوسا این رمان را با نگاه به زندگی و تجربیات شخصی‌اش نوشته است. مجموعه نظامی لیما جایی است که این نویسنده پرویی در نوجوانی در آن تحصیل کرده و در این رمان به تصویر کشیده می‌شود. آنچه نویسنده در مکان موردنظر به خواننده ارائه می‌کند، روایت یک زندگی غیر انسانی است. از این رمان ترجمه دیگری توسط خجسته کیهان و بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

این کتاب با ۴۷۸ صفحه و قیمت ۳۸۰ هزار ریال چاپ شده است.

کتاب دیگری که این ناشر به تازگی چاپ کرده، «آفتاب از در سنگی» شامل نامه‌های مهدی اخوان لنگرودی است. «توسکا» و «خدا غم را آفرید، نصرت را آفرید» هم از دیگر کتاب های این نویسنده هستند که پیش از این توسط همین ناشر منتشر شده اند.

این کتاب هم با ۲۷۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۴۰ هزار ریال منتشر شده است.