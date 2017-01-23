برگزاری مسابقات دوومیدانی«یادواره شهدای غیور آتشنشانی»در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بنا به اعلام هیئت دو و میدانی کرمانشاه، مسابقات دو ومیدانی «یادواره شهدای غیور آتشنشانی» روز جمعه ۸ بهمن در کرمانشاه برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها به یاد شهدای جان برکف و قهرمانان آتشنشان که در حادثه غم انگیز پلاسکو جان خود را از دست دادند انجام خواهد شد.

این مسابقات در هر دو گروه دختران و پسران و در رده های سنی متولدین ۷۹ الی ۸۳ برگزار خواهد شد.

رقابت های مذکور در هر دو گروه دختران و پسران و به صورت همزمان طی روز جمعه همین هفته ۸ بهمن برگزار خواهد شد.

براساس اعلام صورت گرفته، پسران در استادیوم آزادی و دختران در استادیوم ۱۵ خرداد کرمانشاه طی این مسابقات با یکدیگر رقابت می کنند.

در پایان این رقابت‌ها برترین‌ها مدال و حکم قهرمانی دریافت می کنند.