به گزارش خبرنگار مهر، برام رشیدی نیا ظهر دوشنبه در جلسه کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد دهه فجر لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه باید با برنامه ریزی مناسب زمینه برای برگزاری برنامه های دهه فجر در استان به شکلی متفاوت نسبت به سالهای گذشته صورت گیرد اظهار داشت: در این راستا برگزاری جلسات اتاق فکر در این زمینه ضروری و تاثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه با تاکید بر اینکه باید از جلسات اتاق فکر در این حوزه بیشترین استفاده را داشته باشیم تصریح کرد: این امر موجب می شود که استان لرستان به شکلی مناسب و با استفاده از فضای رسانه های مطلوب در سطح کشور مطرح کنیم.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با انتقاد از نبود یک آئین نامه و شیوه نامه مشخص برای برگزاری برنامه های دهه فجر در سطح کشور بیان داشت: این شیو نامه باید از سوی ستاد دهه فجر در تهران تهیه و تنظیم و در اختیار استان های مختلف کشور قرار گیرد.

رشیدی نیا با تاکید بر اینکه متاسفانه در این زمینه برنامه ریزی مناسبی تا کنون نداشته ایم بیان داشت: همچنین نظام اطلاع رسانی در زمینه ارائه برنامه ای دهه فجر و همچنین دستاوردهای انقلاب دارای اشکلاتی بوده که باید رفع شوند.

وی بیان داشت: فقدان شیوه نامه مناسب برای اطلاع رسانی و برنامه ریزی برنامه های دهه فجر موجب شده که در این زمینه خروجی مناسبی را نداشته باشیم.