به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس تهران در هفته هجدهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۴۵ به مصاف گسترش فولاد تبریز رفت. حاشیه های این مسابقه را در زیر می خوانید:

* پرسپولیسی ها هنگام گرم کردن به شدت توسط هوادارانشان مورد تشویق قرار گرفتند.

* هنگام گرم کردن علیرضا بیرانوند همراه فرزندش در زمین حاضر شد و پانادیچ علاوه بر او و رادوشویچ فرزند بیرانوند را نیز تمرین داد.

* هواداران پرسپولیس با طرح موزاییکی ارم آتش نشانی را روی سکوهای ورزشگاه آزادی به نمایش درآوردند همچنین تعدادی از آتش نشانان در عکس تیمی دو تیم حضور پیدا کردند.

* یکی از آتش نشانان حاضر در ورزشگاه به شدت اشک می ریخت که بازیکنان دو تیم با درآغوش گرفتن وی به او دلداری دادند.

* با شروع بازی حدود ۲۰ هزار هوادار در ورزشگاه آزادی حضور دارند.

* این مسابقه به خاطر گرامیداشت یاد و خاطره آتش نشانان ساختمان پلاسکو با یک دقیقه سگوت آغاز شد و پرسپولیسی ها بازوبند سیاه رنگ بر دست داشتند.

* همچنین لوسیانو پریرا بازیکن برزیلی گسترش فولاد خوش و بش گرمی با آتش نشانان داشت.

* ادموند بزیک پیشکسوت پرسپولیس این بازی را از نزدیک تماشا می کند.

* یک هوادار پیش از آغاز مسابقه تشنج کرد که او را به کنار زمین آوردند تا مداوا کنند. همچنین حال یک هوادار دیگر دقایق ابتدایی مسابقه روی سکوها بد شد که نیروهای اورژانس به سرعت بالای سر وی حضور پیدا کردند.