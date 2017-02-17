آمریکا و اسرائیل ماموریت بزرگی برای مقابله با ایران دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه با شبکه خبری «فاکس نیوز» مدعی شد که تل آویو و دولت جدید واشنگتن ماموریت بزرگی برای مقابله با تهدید هسته ای ایران دارند.

وی که چهارشنبه گذشته میهمان «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا بود و از وی به دلیل مواضع ضد ایرانی تقدیر کرد، به فاکس نیوز گفت: اظهارات تهاجمی آنها (ایران) در قبال اسرائیل با هدف پنهان کردن مقاصدشان علیه آمریکا، ایراد می شود.

نتانیاهو مدعی شد: ایران به دنبال دستیابی به موشک های بالسیتک قاره پیمایی است که توانایی رسیدن به خاک آمریکا را داشته باشند. آنها در حال حاضر بر روی این طرح کار می کنند. فراموش نکنید ایران از آمریکا با نام شیطان بزرگ یاد می کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای خود گفت: ایرانی ها باور دارند که در سرنوشتشان تسلط بر جهان مقدر شده است و هرکسی که با آنها هم عقیده نباشد به تسلیم یا مرگ وا می دارند. آنها به دنبال ابزارهایی برای تحقق هدفشان (استیلا بر جهان) هستند.

نتانیاهو همچنین دیدار با ترامپ را تاریخی توصیف و از آن به دیدار قلب ها و فکرها تعبیر کرد و گفت: همانطور که رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد، اتحاد تل آویو-واشنگتن حالا بیش از هر زمان دیگری است.

وی مدعی شد: توافق هسته ای ایران به آن معنی است که امروز بمبی در کار نخواهد بود، اما ۱۰ سال دیگر ایرانی ها ۱۰۰ بمب خواهند داشت. ایران تغییری در رفتار خود نداده است و از زمان امضای توافق، تهاجمی تر شده و بیش از پیش به ترویج تروریسم می پردازد.

نتانیاهو در ادامه اظهارات ایران هراسانه خود گفت: آنها آمریکایی ها را در همه جای دنیا کشته اند و حالا به دنبال دستیابی به موشک قاره پیمایی هستند که به خاک آمریکا برسد. این وحشتناک است و برای آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خطرناک خواهد بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گزافه گویی های خود را با این جمله به پایان رساند: حالا همه خطرات ایران را می شناسند. رئیس جمهوری آمریکا هم به این موضوع پی برده و قرار است با هم در باره این تهدید مشترک (ایران) صحبت کنیم.