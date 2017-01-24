تاکتیک جدید اعضای پیمان «ترانس پاسیفیک»/چین جای آمریکا را می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، لحظاتی پیش نمایندگان استرالیا و نیوزلند اعلام کردند که امیدوار هستند تا با ترغیب چین و سایر کشورهای آسیایی بمنظور پیوستن به پیمان شراکت تجارت آزاد فرا اقیانوسی(تجارت ترانس پاسیفیک- TPP)، این توافقنامه را نجات دهند.

این تصمیم به دنبال دستور «دونالد ترامپ» مبنی بر خروج آمریکا از این توافقنامه اتخاذ شده است.

البته به دنبال خروج آمریکا از این توافقنامه، «مالکولم ترن بل» نخست وزیر استرالیا گفت: «با نخست وزیر ژاپن، نیوزلند و سنگاپور مذاکره ای را در جهت چگونگی پیش بردن پیمان شراکت تجارت آزاد فرااقیانوسی بدون حضور ایالات متحده داشته ام.»

نخست وزیر استرالیا تصریح کرد، بدون شک عدم حضور آمریکا در این توافقنامه یک ضرر بزرگ محسوب می شود اما خروج آمریکا از حضور در پیمان شراکت تجارت آزاد فرااقیانوسی به معنی خارج شدن ما از این مسیر نیست و مطمئنا احتمال پیوستن چین به آن وجود دارد.

توافق تجارت آزاد فرااقیانوسی ۴۰ درصد اقتصاد جهانی را در بر می گیرد و توسط کشورهای استرالیا، کانادا، شیلی، برونئو، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، ویتنام و ایالات متحده آمریکا در فوریه سال گذشته میلادی به امضاء رسید و به گفته کارشناسان اقتصادی، این توافقنامه با در برگرفتن ۸۵۰ میلیون مصرف کننده می تواند به عنوان بزرگ‌ترین بازار تجارت جهان شناخته شود.