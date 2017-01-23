مقامات کویت حادثه پلاسکو را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر این کشور با ارسال پیامی به دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری اسلامی ایران حادثه ریزش ساختمان تجاری پلاسکو در مرکز تهران را تسلیت گفت.

امیر کویت در این پیام برای قربانیان این حادثه رحمت واسعه و برای زخمی ها نیز بهبودی عاجل طلب کرده است.

در همین حال «شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح» ولیعهد کویت نیز با ارسال پیامی مشابه به رئیس جمهوری ایران، حادثه پلاسکو را تسلیت گفت.

«شیخ جابر المبارک الحمد الصباح» نخست وزیر کویت نیز پیام جداگانه ای را در این خصوص ارسال کرده است.

از سوی دیگر «مرزوق الغانم» رئیس مجلس امت کویت نیز روز دوشنبه با ارسال پیامی به «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی حادثه ساختمان تجاری پلاسکو را که منجر به شهادت جمعی از آتش نشانان گردید، تعزیت گفت.

گفتنی است، روز پنجشنبه گذشته مجتمع تجاری پلاسکو در مرکز تهران بر اثر آتش سوزی فروریخت. مسئولان مربوطه اعلام کردند که دقیق ترین آماری که در خصوص افراد زیر آوار مانده وجود دارد، حداکثر ۲۵ نفر است که ۱۵ نفر آتش نشان هستند و تا این لحظه ۳ آتش نشان به شهادت رسیده اند.

همچنین تا کنون پیکر ۴ نفر از شهروندان نیز در پی این حادثه از زیر آوار بیرون کشیده شده است. عملیات امداد و جستجو برای کشف دیگر مفقودشدگان این حادثه در جریان است.