بررسی جزئیات حادثه پلاسکو/قانون شهرداری ها اصلاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا رضایی کوچی، در تشریح نشست عصر دیروز کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو تهران، آقای لاریجانی به کمیسیون عمران و چند کمیسیون دیگر مجلس مأموریت داد تا به این حادثه رسیدگی کند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس بازدیدی از محل حادثه ساختمان پلاسکو انجام دادند و در این رابطه جلسه ای برگزار کردند و مسئولان سازمان های هلال احمر، اورژانس، شهرداری و دستگاه های ذیربط گزارشی از روند رسیدگی به امور ارائه دادند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تشکر از امدادرسانی های انجام شده در رابطه با حادثه پلاسکو افزود: امروز دومین نشست کمیسیون عمران در رابطه با حادثه پلاسکو برگزار شد و مسئولانی از وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های هلال احمر، اورژانس، مدیریت بحران و شهرداری درباره عملکرد خود گزارشی را به نمایندگان ارائه دادند.

وظایف قانونی دستگاه ها در مقاوم سازی ساختمان ها، مشخص است

رضایی کوچی افزود: براساس جمع بندی می توان گفت در کشور در رابطه با موضوعاتی مانند مقاوم سازی ساختمان ها،بازسازی بافت های فرسوده و همچنین جلوگیری از آتش سوزی، قانون وجود دارد و به خوبی وظایف قانونی دستگاه ها مشخص شده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هر چند دستگاه ها تلاش دارند در رابطه با حادثه پلاسکو رفع مسئولیت داشته باشند یا مسئولیت را به عهده دستگاه یا وزارتخانه دیگری بیاندازند اما بنده اعتقاد دارم شهرداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به لحاظ قانونی این اجازه را داشتند که در موضوع مذکور ورود کنند و اقدامات لازم را برای کمک به پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو انجام دهند.

گزارش مقدماتی در خصوص حادثه پلاسکو تا فردا جمع بندی می شود

وی ادامه داد: گزارش مقدماتی در خصوص حادثه پلاسکو تا فردا جمع بندی می شود و در روز یکشنبه هفته آتی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رضایی کوچی افزود: گزارش تکمیلی در خصوص حادثه پلاسکو در قالب ماده ۴۹ آیین نامه به مجلس ارائه خواهد شد تا بتوان اقدامات لازم را انجام داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: به دلیل اینکه در ماده ۵۵ قانون تکلیف شهرداری ها مشخص شده و بیش از ۴۰ سال از عمر این ماده قانونی می گذرد بنابراین به طور طبیعی باید قانون مذکور به روز شود.

تلاش برای به روزرسانی قانون مربوط به شهرداری ها

رضایی کوچی ادامه داد: با توجه به گسترش شهرها و پیچیدگی های کنونی، تلاش خواهد شد با استفاده از ظرفیت ماده ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس قانون مربوط به شهرداری ها به روز شود تا به شهرداری ها کمک شود برای جلوگیری از تکرار حوادث مذکور پیشگیری های لازم را انجام دهند و در این رابطه از قدرت و اختیار بیشتری برخوردار شوند.

وی افزود: فکر می کنم اگر شهرداری به عنوان ضابط قضایی در رابطه با مسائل مذکور معرفی شود می تواند در روند پیشگیری عملکرد بهتری را داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: ان شاءالله مقرر شده آقای قالیباف شهردار تهران در روز یکشنبه با حضور در مجلس در ارتباط با حادثه پلاسکو به نمایندگان مجلس گزارش ارائه دهد.