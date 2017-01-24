برگزاری بیش از ۱۶۰۰۰ برنامه طی دهه فجر در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سروری امروز سه شنبه در نشست تشریح برنامه های بزرگداشت ایام الله فجر توسط ستاد گرامیداشت آن در استان کرمانشاه که در محل دفتر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت جمعی از آتشنشانان حادثه دردناک پلاسکو و تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، فضای شهر کرمانشاه را منور به نور شهید مدافع حرم حمزه کاظمی دانست و بیان داشت: برنامه ریزی دهه مبارک فجر از حدود یک ماه و نیم پیش علی رغم فضای سیاسی، اقتصادی و مسائل داخلی استان آغاز شده و در قالب ۲۵ کمیته تخصصی با مسئولیت ادارات، ارگانها و نهادهای استان آغاز به کار کرده است.

وی افزود: درهمه شهرستانها و مراکز دهستانها برنامه ریزی های ستاد دهه فجر انجام شده است و پیش بینی می شود امسال بیش از ۱۶ هزار برنامه در کل استان از سوی کمیته های تخحصصی اجرا شود.

سروری ادامه داد: از آنجا که امسال در دهستان ها و روستاها برنامه های متنوعی برگزار خواهد شد کلیه اماکن فرهنگی، مراکز ورزشی، مراکز هنری، بقاع متبرکه و مساجد، آماده و مهیا برای برگزاری برنامه های ویژه این دهه است.

وی تفاوت اجرای برنامه های امسال را مردم نهاد بودن کلیه برنامه ها بیان کرد و یادآور شد: حضور پر شور جوانان و نوجوانان در اجرای برنامه ها در راس امورات قرارخواهد گرفت.

وی به فضا سازی شهر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: کلیه پل های هوایی، پاسگاهها، مراکز نظامی و انتظامی، بانک ها، ادارات و نهادها با نصب بنر هایی در سطح شهر وبا محتوا و پیام های زیبا و در نظر گرفتن مسائل اقتصادی فضا سازی مناسب انجام گیرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: روز ۱۰ و ۱۱ بهمن ماه بیش از ۲۰۰ اکیب برای زیبا سازی شهر آماده هستند که شهر را برای استقبال از ایام الله دهه فجر مهیا کنند.

وی ابراز داشت: روز ۱۲ بهمن برنامه ویژه ای در مزار شهدا با حضور اعضای شورای اداری، خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد که طی آن با نثار گل و فاتحه بر مزار شهدا حاضر شده و در این مراسم با سخنرانی استاندار ادای احترام و تجدید میثاقی با شهدا خواهیم داشت.

سروری در ادامه سخنانش گفت: روز ۱۴ بهمن در مراسم مهمانی لاله ها که همزمان با سراسر کشوربرگزار می شود مزار شهدااز سوی مردم و بالگردهای نیروهای هوانیروز گل باران خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: شب پیروزی انقلاب اسلامی با گلبانگ الله اکبرو نور افشانی در شهر کرمانشاه و برخی از شهرستانها یاد و خاطره شهدای انقلاب را گرامی می داریم.

سروری ضمن دعوت از مردم در راهپیمای یوم الله ۲۲ بهمن یادآور شد: روز ۲۲ بهمن که روز همبستگی ملت بزرگ ایران است با حضور پرشور در راهپیمایی با شکوه -که امسال مصادف با روز جمعه شده- به سمت مسجد جامع حرکت خواهیم کرد که سخنران ویژه آن مراسم آقای ابوترابی فرد نماینده مجلس و عضوهیات رئیسه شورای اسلامی خواهد بود.

به گفته رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افتتاح طرح های عمرانی در کل استان از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر خواهد بود که با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح خواهد شد.

وی اظهار داشت: یک همایش تحت عنوان ماندگاری انقلاب اسلامی که تجلیل از دست اندر کاران و موثرین انقلاب از مردم اهل سنت و اهل تشیع خواهیم داشت که این برنامه درسطح کشور در سه استان سیستان و بلوچستان، گلستان و کرمانشاه پیش بینی شده و همایش بزرگی با حضور موثرین انقلاب خواهد بود.

سروری همچنین به تنوع برنامه ها در دهه فجر اشاره کردو بیان داشت: در این راستا از ۱۲ تا ۲۴ بهمن اجرای نمایش آرش کمانگیر ویژه دانش آموزان برگزاری می شود و نمایشگاه عکس دوران انقلاب و دفاع مقدس در نگارستان حوزه هنری، حضور هنرمندان در روز ۱۲ بهمن بر مزار شهدا و مزار آیت الله نجومی، ایستگاه عکس انقلاب در طول مسیر راهپیمایی، مراسم عصر شعر سوره، برگزاری عصر خاطره دوران انقلاب و دفاع مقدس، همایش بزرگ هنرهای تجسمی با مباحثی از قبیل تکریم خانواده، نماز و ... از دیگر برنامه ها در طول دهه فجر هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان از رونمایی از تعداد ی کتاب در دهه مبارک فجر خبر داد و اظهار داشت: کتاب خاطرات ملا قادر قادری که در ۷۰۰ صفحه نگاشته شده است -چنانچه تا دهه فجر آماده شود- رونمایی و در غیر اینصورت نماد ماکتی از آن کتاب طی مراسمی رونمایی خواهد شد.