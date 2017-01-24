معیار جامعه مدرسین برای انتخاب کاندیداها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار مسئولین و اساتید دانشگاه امیرالمؤمنین(ع) استان اصفهان که در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزارشد، به رسالت و وظایف جامعه مدرسین اشاره کرد و گفت: جامعه مدرسین یکی از نهادهای حوزوی دیرپا است، یعنی زمانی که این جامعه بنا نهاده شد، بنیان گذاران جامعه مدرسین، شخصیت‌هایی چون مرحوم آیت الله مشکینی و حتی رهبر انقلاب در جلسات نخستین جامعه مدرسین حضور داشتند.

وی با بیان اینکه حقیقتاً سرمایه زیادی، از افراد جامعه را از دست داده‌ایم، افزود: جامعه مدرسین اساسنامه‌ای دارد، اهدافی در آن پیش بینی شده، رابطه‌ای نیز در اساسنامه با نظام اسلامی تعریف شده، ولی این رابطه چون قبل از انقلاب نوشته شده به همین دلیل بعد از انقلاب مطابق با شرایط، بازبینی شده است.

عضو خبرگان رهبری گفت: در زمان امام راحل و بعد از رحلت ایشان، ارتباط قوی بین جامعه و ارکان انقلاب برقرار است و خواهد بود. اعضای جامعه مدرسین از ۳۰ الی ۴۰ نفر تشکیل شده و در جلسات شرکت می‌کنند.

وی عنوان کرد: جامعه مدرسین از معاونت‌هایی چون جامعه و روحانیت، جامعه و مردم، جامعه و نظام و جامعه و پشتیبانی تشکیل و برای هرکدام رسالت‌های تعیین و مشخص شده است.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: جامعه مدرسین همچنین ازکمیسیون‌های مانند فرهنگی، سیاسی، حوزه و روحانیت تشکیل شده و رسالت آنها رسیدگی به مسائل کشور و حوزه است.

وی عنوان کرد: زمانی که در کشور مسائل مهمی پیش می‌آید و نیاز به کار کارشناسی و بررسی است، کمیسیون‌ها تشکیل و مسائل بررسی می‌شود بعد در صحن علنی جامعه مدرسین به بحث و تبادل نظر گذاشته شده و سپس تصمیم گیری می‌شود.

امام جمعه قم تأکید کرد: خروجی کار جلسات جامعه مدرسین به گونه‌ای است که گاهی نیاز است با رهبر معظم انقلاب در میان گذاشته و رهنمودی از ایشان خواسته شود، در مواردی به مسئولین نظام نامه‌ای نوشته و تذکری داده شود و حتی در مواردی لازم است، هئیت‌هایی از سوی جامعه مدرسین اعزام شوند، مسئله‌ای را با مسئولان مربوطه نظام و دغدغه‌هایی را در رابطه مسائل کشور دارند مطرح کنند، این‌ها از رسالت‌های جامعه مدرسین است.

جامعه مدرسین چشم بینای نظام و انقلاب

وی ابراز داشت: از دیگر وظایف جامعه مدرسین رصد اطلاعیه‌ها در مناسبت‌های مختلف در رابطه با رویدادهای داخلی و خارجی است، جامعه مدرسین همیشه آماده و به روز است؛ هر حادثه‌ای که در داخل و خارج کشور اتفاق می‌افتد لازم است صریحاً اظهار نظر کند.

آیت الله حسینی بوشهری به تعبیر رهبر انقلاب درباره جامعه مدرسین که گفته‌اند «لازم است جامعه مدرسین درباره هر حادثه‌ای اظهار نظر صریح «لا ونعم» داشته باشد» اشاره کرد و افزود: معنای سخن رهبر انقلاب این است، جایی که باید جامعه مدرسین درباره حادثه‌ای اظهار نظر قاطع کند و بگوید «نه»، آن را محکم بگوید و آن جایی که باید اظهار نظرکند و بگوید «بله»، محکم و قاطعانه بگوید و نهایتاً در همه موارد اظهار نظر کند.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: در جامعه مدرسین، کمیسیونی با عنوان محتوایی است، درباره کارهای پژوهشی که نیاز به بررسی دارد در این کمیسیون بررسی می‌شود.

برگزاری اجلاسیه‌ها

وی به برنامه‌های این جامعه اشاره کرد و گفت: هر دو سال یکبار جامعه مدرسین اجلاسیه را با عناوین مختلفی مانند علمای بلاد در استانها و شهرها برگزار می‌کند؛ چندماه پیش جلسه‌ای با همین عنوان برگزار شد و بیش از هزار نفر از علما و بزرگانی از خبرگان، مسئولین نظام و حوزویان کشور در آن حضور داشتند.

آیت الله حسینی بوشهری با تأکید بر اینکه برگزاری اجلاسیه علمای بلاد در حقیقت مانوری از روحانیت و حوزه و جامعه مدرسین بود، اظهار داشت: معمولاً موضوع که در این اجلاسیه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد، بر اساس شرایط زمان، جامعه و حوزه در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مباحث روز انتخاب می‌شود و در آن اجلاسیه اخیر موضوع روز «حوزه انقلابی» بود و درباره آن هم فکری و اظهار نظرات خوبی شده است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه ابراز داشت: اجلاسیه دیگری که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، اجلاسیه منطقه‌ای با محوریت یک منطقه و مشارکت چند استان است.

وی گفت: اجلاسیه‌ای دیگری نیز جامعه مدرسین بر اساس ضرورت در استانی برگزار می‌کند؛ مثلاً شرایط ویژه‌ای اقتضاء می‌کند که در استانی اجلاسیه داشته برگزار شود، مانند اجلاسیه‌ای که استان سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط فرهنگی، اقلیمی و مسائل دیگر که داشت برگزار شد.

ارتباط سازنده جامعه مدرسین با بخشهای مختلف حوزه

عضو خبرگان رهبری تأکید کرد: جامعه مدرسین همچنین ارتباط خوبی با مجمع عمومی اساتید، جامعه روحانیت حوزه علمیه قم، با مجامعی که درحوزه تشکیل شده مانند مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه که متخبین از طلاب و فضلا می‌باشند و انتخابات آن هم از طریق جامعه مدرسین صورت می‌گیرد، دارد.

وی افزود: جامعه مدرسین مجموعه‌ای وزین است، دلیل این مطلب تعبیرات رهبر انقلاب در مورد جامعه مدرسین می‌باشد که تعبیرات اعجاب آوری است.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه برای جامعه مدرسین معیارهای نظام مهم است و حب و بغض نسبت به هیچ دولتی نداشته و ندارد؛ گفت: آنچه برای جامعه مدرسین مهم است حرکت دولت‌ها در چارچوبه نظام اسلامی، رهمنودهای امام(ره) و رهبری است.

وی افزود: در حقیقت معیار و میزان برای جامعه مدرسین سطح همراهی دولت‌ها با رهبری است، هر چه نزدیک‌تر و رابطه بیشتر با رهبر و رهمنودهای ایشان داشته باشند برای آنها بهتر خواهد بود.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به رسالت دیگر این نهاد حوزوی اشاره کرد و بیان داشت: جامعه مدرسین برای انتخاب جانشینی افرادی در نهادهای مختلف نیز مسئولیتی دارد، افراد تأثیر گذار که با رفتن آنها خلاء ای پیش می‌آید.

تربیت نیروی متخصص و کار آمد برای نظام

وی بابیان اینکه تربیت نیروهای متخصص برای نظام در پست‌های مختلف بخشی از مسئولیت حوزه‌ها است، اظهار داشت: حوزه بزرگ ۸۰ هزار نفری یکی از فعالیت اصلی آن، تربیت فقیه و عالم برای حضور در مسئولیت‌های مختلف مانند اعضای شورای نگهبان است که برخاسته از این حوزه می‌باشند.

آیت الله حسینی بوشهری گفت: گاهی اوقات مسئولان حوزه مثلاً تصمیم می‌گیرند تعداد افراد مشخصی را برای شورای نگهبان و قوه قضائیه تربیت کنند، یعنی از اول برنامه با این رویکرد است، ولی تا الان این رویکرد را نداشته‌ایم.

وی ابراز داشت: البته در این چند سال اخیر بعضی از مدارس حوزوی و فقهی با انگیزه مشخصی، یعنی تربیت فقیه، برنامه‌هایی را شروع کردند یکی از آن مراکز «جامعه علوم اسلامی» است.

امام جمعه قم عنوان کرد: هدف این مرکز و مدارس مورد نظر تربیت طلاب مستعد برای مسئولیت‌های مهم است. در این مراکز طلاب در کنار مباحث رایج در حوزه، با مباحثی که نظام اسلامی به آن نیاز دارد، آشنا می‌شوید. این نوع فعالیت‌ها در حد یکی دو مدرسه عالی برای تربیت چنین افرادی در حوزه تشکیل شده است.

معرفی جامعه مدرسین در ۸ کتاب

عضو خبرگان رهبری در پاسخ به این سئوال چرا با وجود این همه کار کرد مهم جامعه مدرسین، اطلاع رسانی نشده است، گفت: کار خوبی برای معرفی جامعه مدرسین صورت گرفته، یکی انتشار کتاب ۸ جلدی درباره ادوار دوران سیاسی و موضع گیری‌های اعضای جامعه مدرسین است که چاپ شده است؛ ولی در ادامه این فعالیت قرار است، جزواتی تنظیم شود تا سابقه وکارکردهای جامعه مدرسین بیشتر در معرض عموم افراد قرار گیرد...

جامعه مدرسین و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون بحث خاصی در جلسات جامعه مدرسین «جز مباحث پراکنده» درباره انتخابات مطرح نشده، ابراز داشت: دلیل مطرح نشدن آن، سخنان و تأکیدهای مکرر رهبر انقلاب است «سفارش کردند تا می‌توانید فضای جامعه را تبدیل به فضای انتخاباتی نکنید».

وی گفت: اگر جامعه قبل از موعد مقرر به سمت فضای انتخاباتی برود، همه فکر و ذهن مسئولان و جامعه درگیر خواهد شد و مسائل اصلی و کلان کشور به حاشیه خواهد رفت.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه افزود: دعا کنید آنچه خیر دین، نظام و انقلاب و کشور است همان پیش بیاید و مردم به اهداف دنیا و آخرت برسند و دغدغه‌های رهبر انقلاب برطرف شود و طمع دشمنان به نامیدی تبدیل شود.