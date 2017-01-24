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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

دریادار تنگسیری:

استکبار جهانی با سلاح‌های ممنوعه به جان مسلمانان افتاده‌ است

استکبار جهانی با سلاح‌های ممنوعه به جان مسلمانان افتاده‌ است

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: استکبار جهانی اعمال زشت و ناپسند خود را نادیده گرفته و با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های ممنوعه به جان مسلمانان افتاده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، دریادار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در نخستین یادواره شهدای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان اظهار داشت: مردم استان هرمزگان در دو جبهه شهدایی را تقدیم اتقلاب و کشور کرده‌اند که این افتخاری بزرگ برای مردم این استان است.

وی افزود: استان هرمزگان هم در زمین و هم در دریا عزیزانی را تقدیم انقلاب کرده و شهدا نیز دو افتخار بزرگ ملی و ماندگار دارند یکی اینکه شهدا برای اسلام و مظاهر اسلام و جمهوری اسلامی ایران جان دادند و دیگر اینکه این بزرگواران به‌خاطر وطن و ناموس خود ایثار و فداکاری کرده‌اند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه خطاب به خانواده شهدا و مسئولان گفت: ما نمی‌توانیم درک کنیم که شما بزرگواران چه کشیدید و چه می‌کشید شما برای اسلام و ولایت عزیزانتان را قدیم اسلام و نظام کردید، اما بدانید که ما بر حق هستیم و این پیروزی نهایی محقق می‌شود.

تنگسیری تأکید کرد: امروز یک مسیر روشن و منشوری بنام قرآن داریم که به ما کمک می‌کند تا مسیر حق را از باطل تشخیص دهیم و به سعادت واقعی دست یابیم.

وی  اظهار داشت: استکبار جهانی اعمال زشت و ناپسند خود را نادیده گرفته  و با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های ممنوعه به جان مسلمانان افتاده‌اند اما کوچکترین اتفاق در کشورهای مسلمان را  را به بزرگترین شکل جلوه می‌دهند.

تنگسیری گفت: ما باید با اطاعت محض از قرآن که همان کتاب حق است در برابر استکبار جهانی بایستیم و در مسیر حق حرکت کنیم و قرآن را تنها منشور تشخیص حق از باطل بدانیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح‌ کرد: اگر چه مسیر حق سختی و مشقت‌هایی دارد ولی با پیروی از قرآن و آموزه‌های دینی می‌توان به راحتی از این مسیر سخت عبور کرد.

کد مطلب 3886412

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