به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، دریادار علیرضا تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در نخستین یادواره شهدای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان اظهار داشت: مردم استان هرمزگان در دو جبهه شهدایی را تقدیم اتقلاب و کشور کرده‌اند که این افتخاری بزرگ برای مردم این استان است.

وی افزود: استان هرمزگان هم در زمین و هم در دریا عزیزانی را تقدیم انقلاب کرده و شهدا نیز دو افتخار بزرگ ملی و ماندگار دارند یکی اینکه شهدا برای اسلام و مظاهر اسلام و جمهوری اسلامی ایران جان دادند و دیگر اینکه این بزرگواران به‌خاطر وطن و ناموس خود ایثار و فداکاری کرده‌اند.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه خطاب به خانواده شهدا و مسئولان گفت: ما نمی‌توانیم درک کنیم که شما بزرگواران چه کشیدید و چه می‌کشید شما برای اسلام و ولایت عزیزانتان را قدیم اسلام و نظام کردید، اما بدانید که ما بر حق هستیم و این پیروزی نهایی محقق می‌شود.

تنگسیری تأکید کرد: امروز یک مسیر روشن و منشوری بنام قرآن داریم که به ما کمک می‌کند تا مسیر حق را از باطل تشخیص دهیم و به سعادت واقعی دست یابیم.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی اعمال زشت و ناپسند خود را نادیده گرفته و با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای و سلاح‌های ممنوعه به جان مسلمانان افتاده‌اند اما کوچکترین اتفاق در کشورهای مسلمان را را به بزرگترین شکل جلوه می‌دهند.

تنگسیری گفت: ما باید با اطاعت محض از قرآن که همان کتاب حق است در برابر استکبار جهانی بایستیم و در مسیر حق حرکت کنیم و قرآن را تنها منشور تشخیص حق از باطل بدانیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح‌ کرد: اگر چه مسیر حق سختی و مشقت‌هایی دارد ولی با پیروی از قرآن و آموزه‌های دینی می‌توان به راحتی از این مسیر سخت عبور کرد.