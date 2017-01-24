کودکان چهارمحالی یاد شهدای آتش نشان پلاسکو را گرامی داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران و شهادت آتش نشان ها، حادثه دلخراشی بود که موجب انده و ناراحتی بسیاری از مردم کشور از جمله کودکان و نوجوانان شد.

در این حادثه، شهادت آتش نشانانی که برای نجات مردم به این ساختمان رفته بودند، برای بسیاری از مردم استان چهارمحال و بختیاری حادثه تلخ و ناراحت کننده بود که در برخی نقاط این استان مراسم های گرامیداشت آتش نشان ها برگزار شد.

کودکان چهارمحالی نقش پر رنگی در برگزاری و حضور در مراسم های گرامیداشت شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو در این استان داشتند.

در شهرکرد تعدادی از کودکان یکی از کانون های پروش فکری کودکان و نوجوانان شهرکرد با حضور در ایستگاه آتش نشانی شهرکرد یاد و خاطره شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو را گرامی داشتند.

در این مراسم کودکان با اهدای گل به ماموران آتش نشانی شهرکرد از شغل ایثارگرانه آنها تجلیل و یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو را گرامی داشتند.

در این مراسم شمع های سیاه به نشانه تسلیت به خانواده داغدار این شهدا روشن شد.

در شهرستان بروجن نیز کودکان این شهرستان با دعوت از ماموران آتش نشانی به کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان این منطقه، مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان ساختمان پلاسکو را برگزار کردند.

در این مراسم 90 نفر از کودکان با روشن کردن شمع در حرکتی نمادین یاد شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو را گرامی داشتند و ایثار و گذشت آنان را ستودند.

در این برنامه کودکان بروجنی با اجرای نمایش خلاق آتش نشانی نقش و اهمیت جایگاه این شغل را به تصویر کشیدند.

آتش نشانان دعوت شده به این مراسم نیز فعالیت های خود و امکانات و ابزار مخصوص اطفای حریق را به دانش اموزان معرفی کردند و سپس به شکل نمادین چگونگی خاموش کردن آتش را به نمایش گذاشتند.

معاون اداری مالی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: حادثه ساختمان پلاسکو تهران حادثه تلخ ودلخراشی برای تمام مردم استان چهارمحال وبختیاری بود.

حجت الله آسمند عنوان کرد: اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش نشان این حادثه حضور فعالی داشتند و تلاش کردند که یاد آنها را در این استان گرامی داشته شود.

وی افزود: کودکان این استان با برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان، شجاعت، ایثار و فداکاری این شهدا را یاد کردند.