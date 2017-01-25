نقش فرهنگیان در «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» کلیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مجمع فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب در مسجد الرحمن تهران با حضور حمیدرضا حاجی بابایی عضو هییت موسس جبهه و محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش و جمعی از مدیران و معلمین مناطق مختلف آموزش وپرورش برگزار شد.

در این نشست با رای گیری از میان نامزدهای های عضویت در مجمع عمومی، ٢٥ نفر از فرهنگیان انتخاب شدند.

حاجی بابایی در این نشست در سخنانی ضمن ضرورت اشاره به تشکیل جبهه مردمی در موقعیت کنونی به تبیین شرایط روز و اهمیت جایگاه فرهنگیان در اداره کشور پرداخت و سازوکارهای جبهه مردمی را برای اعضای مجمع فرهنگیان تشریح و گزارشی از روند اقدامات و اهداف جبهه ارائه کرد.

عضو هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از افسران جنگ نرم و زحمات فرهنگیان گفت: امروز هر گامی که از انقلاب جلوتر می رویم، بیشتر مشخص می شود که انقلابیون وظیفه سنگینی بر دوش دارند؛ انحرافات زیادی امروز به وجود آمده و اگر نیروهای انقلابی استقامت نکنند، این معضل بزرگ اساس انقلاب را تهدید می کند و باید طرح جدیدی به وجود آوریم.

وی با بیان اینکه وضعیت موجود خواسته شهیدان و امام راحل(ره) نیست، عنوان کرد: دورانی که از بالا به پایین تصمیم گیری شود، تمام شده و همه باید در تصمیم گیری سهیم باشند. فلسفه تشکیل جبهه مردمی انقلاب اسلامی، تحریم های خارجی به ویژه وضعیت کنونی غرب و تهدیدهایی هستند که اگر برای آنها فکری نکنیم ضربات مهلک گذشته را شدیدتر می کند.

حاجی بابایی با اشاره به وضع موجود جامعه افزود: در جامعه امروز به جای اشتغالزایی هر روز شاهد تعدیل نیروهای جوان هستیم، همچنین روی زمین ماندن صحبت ها و مطالبات رهبری از دیگر فلسفه های تشکیل جبهه مردمی انقلاب است.

وی با بیان اینکه تمام دلسوزان نظام باید با هم متحد شوند تا افکار عمومی را از غرب زدگی نجات دهند، اظهار داشت: مسیر کنونی پاسخگوی نیازهای مردم نیست؛ ضرورت بازگشت به آرمان های انقلاب و سیاست های رهبر معظم انقلاب از مبانی فلسفه این جبهه است و باید بدانیم جامعه عارفانه پیش نمی رود، بلکه امام گونه باید پیش برود.

وزیر آموزش و پرورش دولت دهم با بیان اینکه کارآمدی از شاخصه های انقلاب است، یادآور شد: یکی از فعالیت های جبهه مردمی نیروهای انقلاب، انتخابات است؛ فرهنگیان در جبهه مردمی نیروهای انقلاب کلیدی ترین نقش را ایفا می کنند.

وی تصریح کرد: فرهنگیان می توانند با یک ارتباط وسیع و گسترده حرکت جبهه را تبلیغ و تحت الشعاع قرار بدهند و این پیچ تاریخی کسانی را می خواهد که در تنگه اٌحد بمانند و دشمن هم به دنبال دور زدن این تنگه است.

فرشیدی: وظیفه داریم جلوی آفت های آموزش و پرورش غیرانقلابی را بگیریم

در بخش دیگری از نشست مجمع فرهنگیان جبهه مردمی نیروهای انقلاب، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پروش دولت نهم اظهار داشت: در جبهه مردمی نیروهای انقلاب اصل قضیه این است که کسانی در این‌جبهه حضور داشته باشند که دلداده انقلاب‌اند؛ این دلدادگی انقلاب که تاکید مقام معظم رهبری است در انقلابی بودن و انقلابی‌گری تعریف مشخصی دارد،

وی افزود: ما به عنوان کسانی که به هر حال باید بصیرت داشته باشیم یک مقداری خوب است شاخص‌های انقلابی بودن و غیرانقلابی بودن را تعریف کنیم.

فرشیدی تصریح کرد: در حوزه هایی مانند اقتصاد و سیاست، دوستان جمع‌بندی‌هایی کرده اند که کتاب خوبی هم تحت عنوان «انقلابی‌گری» چاپ شده است و من توصیه می‌کنم حتما دوستان ببینند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش انقلابی معتقد است که آموزش و پرورش یک دستگاه تولیدکننده است؛ به تعبیر مقام معظم رهبری مولد سرمایه اجتماعی است، تولیدی‌ترین دستگاه اینجا است، در نتیجه وقتی می‌خواهیم از نظر اقتصادی نگاه کنیم به تولیدی‌ترین دستگاه باید بیشترین بودجه رو بدهیم، اما آموزش و پرورش غیرانقلابی معتقد است که آموزش و پرورش یک دستگاه مصرف‌کننده است، تولید همان کارخانه‌ها و مسائل مربوط به آن است.

وی افزود: این نگاه انسان را نمی‌بیند که رهبر عزیزمان بارها این حدیث را خوانده‌اند: «اَلّناسُ معادِنُ کَمَعادِنِ الَّذهَبِ وَ الْفِضَّةِ» انسان‌ها معدن هستند مثل معدن طلا و نقره، آموزش و پرورش انقلابی معتقد است فعالیت‌های حزبی گروهی برای آموزش و پرورش سم است، اما آموزش و پرورش غیرانقلابی می‌گوید از فرصت و ظرفیت آموزش و پرورش، باید بهره‌برداری گروهی و حزبی و سیاسی کنیم. آموزش و پرورش غیرانقلابی سعی می‌کند از طریق نشریات، تشکل‌های صنفی و از طرق مختلف، جریان غیرانقلابی را در مدارس و بدنه آموزش و پرورش تقویت کند. ما وظیفه داریم جلوی این آفتها را بگیریم.