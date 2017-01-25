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۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۹:۴۱

کاردار آلمان به وزارت خارجه ترکیه احضار شد

کاردار آلمان به وزارت خارجه ترکیه احضار شد

ترکیه برای اعتراض به دعوتنامه‌ای که وزیر دادگستری آلمان برای سردبیر سابق روزنامه جمهوریت ارسال کرده بود، کاردار این کشور را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، خبرگزاری دویچه وله اعلام کرد که وزارت خارجه ترکیه کاردار آلمان در آنکارا را در واکنش به دعوتنامه‌ وزیر دادگستری برلین به «جان دوندار» (Can Dündar) سردبیر سابق روزنامه «جمهوریت» به این وزارتخانه احضار کرده است.

به گزارش این رسانه، «هایکو ماس» (Heiko Maas) وزیر دادگستری آلمان روز گذشته دعوتنامه‌ ای را برای «جان دوندار» سردبیر سابق روزنامه «جمهوریت» جهت حضور در همایشی در این وزارتخانه ارسال کرده و از وی خواسته بود تا با شرکت در این مراسم دیدگاهش را درباره اهمیت دموکراسی و آزادی بیان در ترکیه ابراز کند.

وزارت خارجه ترکیه در واکنش به این دعوتنامه با احضار کاردار آلمان به وی اعلام کرد که دعوت «هایکو ماس» وزیر دادگستری آلمان از «جان دوندار» «عجیب» به نظر می رسد؛ چرا که دوندار پیشتر در دادگاه مطبوعاتِ ترکیه مجرم شناخته است.

کد مطلب 3887697

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