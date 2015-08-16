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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۵۹

به دلیل رفع تهدیدهای احتمالی؛

آلمان موشکهای پاتریوت خود را از ترکیه جمع می‌کند

آلمان موشکهای پاتریوت خود را از ترکیه جمع می‌کند

وزارت دفاع آلمان از تصمیم خود برای برچیدن موشک های پاتریوت از مرز ترکیه به دلیل نبود تهدیدهای موشکی علیه آنکارا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پس از گذشت دو سال نیم از استقرار موشک های پاتریوت آلمان در ترکیه، وزارت دفاع ژرمن ها از تصمیم خود برای برچیدن این موشک ها از مرز ترکیه خبر داده و علت اتخاذ این تصمیم را نبود تهدیدهای موشکی علیه آنکارا اعلام کرده است. 

بر اساس حکم کنونی ارتش ‌آلمان این ماموریت ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ خاتمه می یابد و تمدید نخواهد شد.

در این بیانیه به نقل از «اورسولا وون در لین» وزیر دفاع آلمان، آمده است: ما به همراه دیگر شرکایمان در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، از مردم ترکیه در مقابل موشک ها از مبداء سوریه محافظت کردیم. ما در ژانویه ۲۰۱۶ به این تعهد پایان می دهیم. 

از ژانویه ۲۰۱۳ حدود ۴۰۰ نظامی آلمانی و نیز دو سامانه موشکی به درخواست آنکارا در جنوب ترکیه مستقر بوده اند. در حال حاضر ۲۵۰ نظامی آلمانی در ترکیه مستقر هستند.

موشک های آلمانی نزدیک شهر قهرمان ماراش (جنوب ترکیه) و در فاصله حدود صد کیلومتری مرز سوریه مستقر هستند.

سامانه موشکی زمین به هوا پاتریوت قادر است موشک های بالستیک، موشک های کروز و هواپیما را در هوا منهدم کند.

کد مطلب 2884358
عبدالحمید بیاتی

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