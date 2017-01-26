معرفی محصولات آرایشی و بهداشتی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای رنگ مو شکوهیه تابش نور با نام تجاری Light color و مشخصات STARARACO.LTD و پودر لباسشویی ماتینا با نام تجاری Matina و شامپو بدن ضد قارچ نوپریت (نوپری فانگ) با نام تجاری Noprit به دلیل جعل پروانه بهداشتی غیر مجاز اعلام کرد.

همچنین در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه تمامی محصولات پنه لوپه دارای مجوز های بهداشتی بوده و صرفا خط چشم این شرکت دارای عدم مطابقت با ضوابط بوده است آمده است: دستمال توالت دوقلو سی بل و محصول تولید و بسته بندی حنا با نام تجاری حمیرا به دلیل عدم دارا بودن مجوزهای مورد نظر اداره کل نظارت بر فرآورده های بهداشتی و آرایشی به عنوان محصولات غیر مجاز معرفی می شوند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پایان ضمن تشکر از کارشناسان حوزه PMS (کنترل سطح عرضه) معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از مردم خواست در صورت مشاهده محصولات مذکور ضمن اجتناب از خرید آنها مراتب را به شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ یا نزدیکترین معاونت های غذا و داروی سراسر کشور اطلاع دهند.