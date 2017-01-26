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۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

با حضور رئیس سازمان محیط زیست؛

بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در خبر کلنگ زنی شد

بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در خبر کلنگ زنی شد

بافت - بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه با حضور رئیس سازمان محیط زیست کشور در خبر از توابع شهرستان بافت کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دبیری بعدازظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در خبر، تنوع زیست محیطی گیاهی و جانوری این منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: از این نظر با فاصله زیاد نسبت به کشورهای منطقه جزء ۲۰ کشور اول دنیا هستیم.

دبیری با اشاره به اینکه ایران جز ۲۰ کشور دارای جاذبه کشوری است، عنوان کرد: همکاری و هم نوایی موجود در این منطقه از ثروت های عظیم به شمار می رود که باعث شده این ظرفیت بزرگ در راستای اشتغال و محیط زیست بکار گرفته شود.

وی عنوان کرد: از ۶۰ سال قبل ۲۸۰ منطقه طبیعی تحت حفاظت قرار گرفته که منطقه خبر یکی از آنهاست.

دبیری به حضورش در منطقه خبر طی چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: در آن سال ها خبر منطقه ای بکر و دست نخوره بود اما اکنون از مشاهده وضعیت منطقه متعجبم چرا که پسماندها و ساختمان سازی ها باعث تخریب زیست محیطی در منطقه شده است.

معاون سازمان محیط زیست کشور به حضور سرمایه گذار داخلی در منطقه خبر اشاره و تصریح کرد: این پروژه به عنوان اولین نمونه بهره مندی از ذخایر منطقه می تواند الگویی نمونه و ارزشمند باشد.

دبیری عنوان کرد: این پروژه اولین نمونه از استفاده از ثروت عظیم طبیعت است و امیدواریم بتوانیم زیبایی گذشته خبر را با مشارکت مردم به منطقه بازگردانیم.

کد مطلب 3888313

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