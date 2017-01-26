بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در خبر کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دبیری بعدازظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در خبر، تنوع زیست محیطی گیاهی و جانوری این منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: از این نظر با فاصله زیاد نسبت به کشورهای منطقه جزء ۲۰ کشور اول دنیا هستیم.

دبیری با اشاره به اینکه ایران جز ۲۰ کشور دارای جاذبه کشوری است، عنوان کرد: همکاری و هم نوایی موجود در این منطقه از ثروت های عظیم به شمار می رود که باعث شده این ظرفیت بزرگ در راستای اشتغال و محیط زیست بکار گرفته شود.

وی عنوان کرد: از ۶۰ سال قبل ۲۸۰ منطقه طبیعی تحت حفاظت قرار گرفته که منطقه خبر یکی از آنهاست.

دبیری به حضورش در منطقه خبر طی چند سال گذشته اشاره کرد و افزود: در آن سال ها خبر منطقه ای بکر و دست نخوره بود اما اکنون از مشاهده وضعیت منطقه متعجبم چرا که پسماندها و ساختمان سازی ها باعث تخریب زیست محیطی در منطقه شده است.

معاون سازمان محیط زیست کشور به حضور سرمایه گذار داخلی در منطقه خبر اشاره و تصریح کرد: این پروژه به عنوان اولین نمونه بهره مندی از ذخایر منطقه می تواند الگویی نمونه و ارزشمند باشد.

دبیری عنوان کرد: این پروژه اولین نمونه از استفاده از ثروت عظیم طبیعت است و امیدواریم بتوانیم زیبایی گذشته خبر را با مشارکت مردم به منطقه بازگردانیم.