هیچ گونه واگذاری و تخریب در منطقه گردشگری خبر صورت نمی گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعدازظهر پنجشنبه در آیین کلنگ زنی بزرگترین پروژه گردشگری و اکوتوریسم خاورمیانه در بخش خبر از توابع شهرستان بافت گفت: در گذشته مردم در کنار این طبیعت زیبا و بکر زندگی می کردند و معیشت آنها به طبیعت وابسته بود.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم برای بهبود وضعیت کشور در ابعاد مختلف از جمله اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اقدامات خوبی انجام شد.

ابتکار گفت: برای اولین بار در دولت اصلاحات مطالعات زیست محیطی انجام شد به نحوی که مدیریت مناطق حفاظت شده را مشخص کرد.

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: بر اساس این مطالعات مشخص شد که آثار طبیعی ملی که ثروت های طبیعی به شمار به شمار می روند چگونه باید مدیریت و حفاظت شوند به نحوی که ارزش های طبیعی و سرمایه های انسانی با مشارکت مردم و حفاظت محیط زیست مورد استفاده صحیح قرار گیرد.

وی از انعقاد تفاهم نامه ای با استانداری های کشور در این زمینه خبر داد و افزود: در دولت یازدهم این مطالعات به مرحله اجرایی رسیده است.

ابتکار با اشاره به مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی برای اجرای اولین طرح الگوی گردشگری طبیعی در کشور عنوان کرد: در این منطقه هیچ واگذاری و تخریبی انجام نمی شود و پارک ملی این منطقه توسط بخش خصوصی و دولت حفاظت می شود.

وی با اشاره به اینکه براساس این طرح یک پایگاه گردشگری بر طبق اصول و جزئیات تعریف شده است، افزود: امیدواریم این طرح ثمرات و برکات خوبی برای مردم به همراه داتشه باشد.

ابتکار با تاکید بر اینکه باید گونه های متنوع و کم نظیری این منطقه حفاظت و از آلودگی ها و تخریب ها جلوگیری شود، افزود: باید با مدیریت زیست محیطی از ورود پسماندهای روستایی به طبیعت جلوگیری شده و از منابع طبیعی، چشمه ها و رودها حفاظت به عمل آید.

ابتکار گفت: طبیعت گردی باید به گونه ای باشد که طبیعت حفظ شود و پارک ملی خبر به عنوان یک نگین ارزشمند در کرمان برای آیندگان به یادگار بماند.

قرارداد اجرای پروژه گردشگری خبر بافت با حضور رئیس سازمان محیط زیست منعقد شد.