به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی از امروز و پس از دو هفته تعطیلی به مدت پنج روز جلسه کاری خواهند داشت.

کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه در رابطه با شکواییه کانون سردفتران و دفتریاران از نیروی انتظامی موضوع لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو را بررسی می کنند و در جلسات روزهای بعدی نیز دیگر شکایت های دریافتی را بررسی خواهند کرد.

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روز شنبه طرح اولیه تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را بررسی خواهد کرد.

روز یکشنبه نیز موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی جمع بندی می شود. این کمیسیون در روز یکشنبه همچنین کمیته بررسی وضعیت مدرک تحصیلی حسین فریدون را تشکیل می دهد.

اعضای این کمیسیون همچنین روز دوشنبه برای دیدار با مراجع عظام تقلید به قم سفر می کنند.

اعضای کمیسیون آموزش در روز سه شنبه نیز سند ۲۰۳۰ یونسکو را با حضور وزرای علوم و آموزش و پرورش و مدیرکل منطقه ای یونسکو در ایران بررسی خواهند کرد.

اعضای کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی را در دستور کار خواهند داشت.

اعضای این کمیسیون همچنین روز سه شنبه طرح یک فوریتی ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور را بررسی می کنند و در ادامه موضوع تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ها و صندوق های تابعه آن را تعیین تکلیف خواهند کرد.

اعضای کمیسیون اقتصادی در روز یکشنبه اعضای هیات رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از بررسی سیاست های دولت در زمینه مقابله با قاچاق کالا را انتخاب خواهند کرد؛ اعضای کمیسیون روز دوشنبه نیز میهمان رئیس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود.

در روز سه شنبه نیز علاوه بر بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در پنج سال اخیر، وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوالات ۹ نفر از نمایندگان در این کمیسیون حضور می یابند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در روز یکشنبه علاوه بر بررسی آخرین تحولات منطقه موضوع تحقیق و تفحص از کمک های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران به کشورهای خارجی و میزان اثربخشی آن در قالب سیاست های راهبردی کشور را با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور بررسی خواهند کرد.

در نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی گزارش آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر و گزارش رئیس کل بانک مرکزی درباره فروش و نحوه انتقال پول نفت و آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی بررسی خواهد شد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز در نشست روز یکشنبه لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها را در دستور کار خواهد داشت.

کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در روز یکشنبه گزارش رئیس سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور در خصوص حادثه آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو را بررسی می کند.

بررسی طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها نیز دستور کار دیگر این کمیسیون در روز سه شنبه خواهد بود.

اعضای کمیسیون صنایع و معادن روز یکشنبه طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی را بررسی می کنند و در ادامه گزارش رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را دریافت خواهند کرد.

در نشست روز دوشنبه این کمیسیون نیز وزیر ارتباطات برای پاسخ به سوالات هشت نفر از نمایندگان حضور می یابد؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز سه شنبه برای پاسخ به سوالات ۹ نفر از نمایندگان به این کمیسیون می رود.

اعضای کمیسیون عمران روز یکشنبه با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، موضوع استیضاح وی را بررسی و تعیین تکلیف خواهند کرد.

در روز دوشنبه نیز حادثه ساختمان پلاسکو و نحوه اجرای قوانین مربوط به رفع خطر در موارد مشابه با حضور مسئولان وزارت کشور و بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای مربوطه بررسی خواهد شد.

روز سه شنبه نیز اعضای این کمیسیون به ادامه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خواهند پرداخت.

اعضای کمیسیون فرهنگی در روز یکشنبه طرح اصلاح لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور را بررسی خواهند کرد و در روز سه شنبه نیز تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد سازمان حج و زیارت را در دستور کار خواهند داشت.

در این روز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به سوالات پنج نفر از نمایندگان در کمیسیون فرهنگی حضور خواهند یافت.

کمیسیون حقوقی و قضایی روز یکشنبه لایحه معاضدت قضایی بین ایران و جمهوری کره در امور کیفری و لایحه استرداد مجرمین بین ایران و کره و نیز لایحه اصلاح قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح را در دستور خواهد داشت.

در روز سه شنبه نیز طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و دستگاه تعزیرات حکومتی در این کمیسیون بررسی خواهد شد.

اعضای کمیسیون کشاورزی روز یکشنبه ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقت نامه پاریس را بررسی خواهند کرد و در ادامه لایحه حفاظت از خاک را در دستور خواهند داشت.

رسیدگی به تقاضای تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب از سرشاخه های دز و کارون و نیز گزارش مدیریت منابع آب ایران در خصوص آخرین وضعیت ذخایر آبی کشور، دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون خواهد بود.