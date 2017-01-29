راه اندازی سایت شناسایی هکرهای فریبکار فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اس او آنلاین، به تازگی وب سایتی طراحی شده که به همه کاربران اینترنت کمک می کند این دسته از کلاهبرداران که علیرغم دریافت پول در فضای مجازی به وعده های خود عمل نمی کنند را شناسایی کنند.

وب سایت Ripper.cc حاوی یک پایگاه داده از خلافکاران اینترنتی بدقول و حقه باز است که به ripper ها شهرت دارند. وب سایت یاد شده از ژوئن سال گذشته راه اندازی شده و محققان امنیتی می گویند با بررسی سایت مذکور می توان اطلاعات بیشتری از دنیای زیرزمینی هکرها و خلافکاران اینترنتی به دست آورد.

اگر چه برخی هکرها و خلافکاران اینترنتی پس از دریافت هزینه از کاربران برای فروش ابزار هک، سرقت اطلاعات یا نفوذ به یک شبکه رایانه ای و .... وعده های خود را عملی می کنند، اما کم نیستند هکرهایی که وعده هایشان را اجرا نمی کنند و کالاها و نرم افزارهای قلابی و فاقد کارامدی به مشتریانشان می فروشند. برخی دیگر نیز شماره های کارت اعتباری را در اختیار مشتریان خود می گذارند که اعتبار ندارند یا جعلی هستند. عده ای از آنها هم به جای نفوذ به شبکه های رایانه ای هدف، اطلاعاتی بی ارزش را ارائه کرده و مدعی می شوند آنها را از شبکه مورد نظر به دست آورده اند.

بنابراین کار با چنین افرادی در دنیای مجازی ساده نیست و یافتن هکرهای قابل اعتماد یک چالش بزرگ است. Ripper.cc یک پایگاه داده متشکل از حدود ۱۰۰۰ نمایه کاربری است که در آن نام مستعار هکرها، روش های ارتباطی با آنها و اطلاعاتی در مورد فریب کاری ها و خلف وعده هایشان درج شده است.

بازدیدکنندگان از این سایت می توانند نمایه های جدیدی را برای معرفی کلاهبرداران اینترنتی حقه باز و بدقول خلق کنند و این افراد را به دیگران معرفی کنند. همچنین امکان افزودن افزونه های نرم افزاری ارتباطی مورد استفاده این هکرها به Ripper.cc وجود دارد. بررسی ها نشان می دهد این سایت توسط تعدادی از هکرهای روس طراحی و راه اندازی شده است.