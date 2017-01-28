  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

دیدار پرسپولیس و صبا زیر باران برگزار می شود

دیدار پرسپولیس و صبا زیر باران برگزار می شود

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صبا زیر بارش باران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طبق اعلام مسئولان تیم، در حال حاضر در قم شاهد بارندگی و مه غلیظ هستیم. بنابر این کارشناسان هواشناسی میزان رطوبت هوا در شهر قم را صد در صد اعلام کردند که طی ساعات آینده کاهش خواهد یافت ولی با شروع بازی بر میزان آن افزوده خواهد شد.

همچنین برای ساعات عصر پیش بینی بارندگی شده است و دمای هوا هم به پنج تا هشت درجه خواهد رسید که با غروب آفتاب کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه امروز در هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف صبا خواهد رفت.

کد مطلب 3889419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها