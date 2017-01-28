دیدار پرسپولیس و صبا زیر باران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، طبق اعلام مسئولان تیم، در حال حاضر در قم شاهد بارندگی و مه غلیظ هستیم. بنابر این کارشناسان هواشناسی میزان رطوبت هوا در شهر قم را صد در صد اعلام کردند که طی ساعات آینده کاهش خواهد یافت ولی با شروع بازی بر میزان آن افزوده خواهد شد.

همچنین برای ساعات عصر پیش بینی بارندگی شده است و دمای هوا هم به پنج تا هشت درجه خواهد رسید که با غروب آفتاب کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۶:۵۰ دقیقه امروز در هفته نوزدهم لیگ برتر در ورزشگاه یادگار امام قم به مصاف صبا خواهد رفت.