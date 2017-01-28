ابوطالبی: ایرانی را در طول تاریخش هیچ کس نتوانسته تحقیر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در واکنش به اقدام اخیر ترامپ در جلوگیری از صدور روادید آمریکا برای اتباع ایران در صفحه شخصی خود در توئیتر خطاب به رئیس جمهور جدید آمریکا نوشته است:

جناب آقای رئیس جمهور آمریکا

ملت ایران نماد هویت و تاریخ آریایی، انسانیت اسلامی، آزادی، آزادگی و انسان دوستی است؛ حتما منشور کوروش را دیده اید؟

ملت ایران ملت کهن و بسیار متمدنی است؛ خشونت و ترور را بر نمی تابد و با آن می ستیزد؛ حتما انوار مشعشع تمدن و فرهنگ چند هزار ساله آن را رویت کرده اید؟

ملت ایران ملت دینداری است و به زرتشتیت، یهودیت، مسیحیت و اسلام افتخارمی کند؛ حتما افتخار آفرینی های آنها را درتاریخ شنیده اید؟

ملت ایران ملت پر غرور و پرافتخاری است، که نقش او را در تاریخ سازی کسی نمی تواند انکار کند؛ حتما تاریخ را خوانده اید؟

آقای رییس جمهور! به یاد داشته باشید ملت ایران بیش از سه هزار سال استوار و سربلند ایستاده است؛ ایرانی را در طول تاریخش هیچ کس نتوانسته تحقیر کند.