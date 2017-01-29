شوک های لازم را به تیم فوتسال دانشگاه داده ایم/ به بقا امیدواریم

محمدرضا پهلوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تداوم شکستهای تیم فوتسال دانشگاه آزاد در لیگ برتر فوتسال و احتمال سقوط این تیم به لیگ دسته اول، گفت: به هر حال ما برای بهتر شدن تلاش می کنیم. هر برنامه ای هم که فکر کنیم بهتر باشد، انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه تیم دانشگاه آزاد امسال دیر بسته شد، گفت: علت اصلی ناکامی ما همین بوده است. تغییراتی در تیم داشتیم و دیر بسته شدیم.

مدیرکل ورزش قهرمانی و همگانی دانشگاه آزاد درباره اینکه به نظر می رسد تغییر حسین شمس سرمربی پیشین این تیم دیر صورت گرفته است، گفت: فکر می کردیم تیم با این سرمربی نتیجه بگیرد.

پهلوان در پاسخ به این سئوال که آیا برای وارد کردن شوک مثبت، سرمربی خود را بازهم تغییر می دهید؟ تصریح کرد: قصدی برای تغییر کادر فنی نداریم و شوکهای لازم را به تیم داده ایم. هنوز هم به بقا امیدواریم. ما مقابل تاسیسات دریایی خوب بازی کردیم و می توانستیم برنده باشیم ولی روی بدشانسی گل خوردیم.

وی در پایان تاکید کرد: قطعا اگر در لیگ برتر بمانیم سال آینده با برنامه بهتر وارد مسابقات خواهیم شد!