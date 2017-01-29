آپ؛ تنها PSP حاضر در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام آسان پرداخت، سازمان مدیریت صنعتی هرساله با نگاه کلان و ملی و با شفافسازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکتهای ایرانی با رتبهبندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی اقدام به تدوین فهرست صد شرکت برتر ایران (IMI-۱۰۰) میکند. این سازمان با تهیه این فهرست میکوشد تصویری قابل اعتماد از چگونگی تغییرات در آرایش بنگاههای بزرگ کشور و صنایع و فعالیتهای اقتصادی مختلف در کنار یکدیگر ارایه کند.
امسال نیز همچون سالهای قبل، ۵۰۰ شرکت برتر کشور در گروههای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند و نتیجه آن در همایشی که با حضور نمایندگان برترین شرکتها برگزار شد به اطلاع عموم رسید. یکی از جذابترین و پرشتابترین گروههای رتبهبندی IMI-۱۰۰ گروه رایانه و فعالیتهای وابسته است که طی سالهای گذشته همواره با رشد چشمگیر مواجه بوده، بیشترین رشد در صورتهای مالی سال ۹۴۴ نیز متعلق به شرکتهای فعال در زمینههای پولی و بانکی بوده است.
همچنین امسال در گروه رایانه و فعالیتهای وابسته نام آسان پرداخت پرشین با نام تجاری آپ در صدر جدول این شرکتها خودنمایی میکند. آسان پرداخت به عنوان یکی از شرکتهای ارائه دهنده راهکارهای نوین پرداخت الکترونیک، با تکیه بر دانش روز و با ایجاد فضای خلاقانه و نوآور در صنعت پرداخت کشور، توانسته است دربازه زمانی کوتاه دستاوردهای بزرگ و قابل افتخاری را کسب کند و به عنوان رهبر بازار پرداخت الکترونیک شناخته شود. بنابراین با استناد به رتبهبندی IMI-۱۰۰ آسان پرداخت را میتوان پنجاه و هشتمین شرکت بزرگ ایران و تنها PSP فهرست ۱۰۰۰تایی برترین شرکتهای کشور دانست.
بنابر اعلام شرکت آسان پرداخت، این شرکت که از اوایل پاییز ۹۵ با نماد "آپ" وارد بورس اوراق بهادار تهران شد و توانست رکورد چهل ثانیهای فروش سهام در بازار بورس را از خود به جای بگذارد در این مراسم هم توانست با تکیه بر فعالیتهای مدون و برنامهریزی شده و با همت تلاش مدیران و کارکنان باانگیزه و جوانش رتبه درخوری را کسب کند و با اختلاف فاحش در مقایسه با رقبای خود در صدر شرکتهای فعال در حوزه رایانه و فعالیتهای وابسته قرار بگیرد. بیشک این موفقیت ثمره تلاش، به کار گیری دانش روز دنیا، توجه به نیازهای مشتریان و برنامهریزی مدون توسط مدیران این شرکت است.
جدول زیر رتبه شرکتهای حاضر در گروه رایانه و فعالیتهای وابسته را در جدیدترین رتبهبندیIMI-۱۰۰ نشان میدهد: (در رتبهبندی امسال بانک ملی، هولدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس، بانک ملت، هولدینگ سرمایهگذاری غدیر و شرکت ایران خودرو به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را از آن خود کردند.)
|نام شرکت
|رتبه
|آسان پرداخت پرشین
|58
|شرکت خدمات انفورماتیک
|91
|پرداخت اول کیش
|108
|تجارت الکترونیک پارسیان (پککو)
|131
|شاپرک
|137
|به پرداخت ملت
|219
|پرداخت الکترونیک سامان (سپ)
|226
|ایران کیش
|230
|آتیه داده پرداز
|270
|پرداخت الکترونیک پاسارگاد
|275
|پرداخت نوین آرین
|334
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