اختصاص ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به باغداران مازنی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در گفتگو با مهر با بیان اینکه ریختن پرتقال‌های یخ زده به دریا توسط وزارت جهاد کشاورزی را به شدت تکذیب می‌کنیم، اظهارداشت: پرتقال‌های درجه یک و درجه دویی که در قالب خرید تضمینی از باغداران خریداری شده به تهران منتقل شده و تنها بخشی از آنها در سردخانه‌های مازندران است.

دلاور حیدرپور با اشاره به خرید تضمینی ۲۳ هزارتن پرتقال درجه سه عنوان کرد: این محصولات را نیز به کارخانجات تبدیلی فرستادیم که تبدیل به کنسانتره و آبمیوه شده‌اند.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۳۷ هزارتن پرتقال از باغداران مازنی در قالب خرید تضمینی خریداری شده است، گفت: براساس مصوبه دولت و اختصاص ۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای کمک به تولیدکنندگان آسیب دیده پرتقال در استان مازندران و با تصویب مقامات استانی، ۱۳۰ هزار تن پرتقال یخ زده جمع آوری و از چرخه مصرف خارج شده است.

حیدپور افزود: پول این پرتقال‌ها هنوز به باغداران پرداخت نشده است و به محض تخصیص اعتبار مورد نظر، این کار انجام خواهد شد؛ براین اساس دولت به کشاورزان برای هرکیلوگرم پرتقال یخ زده، تا ۳۵۰ تومان کمک بلاعوض می‌کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مازندران ادامه داد: برای این منظور دولت مصوب کرده که ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای پرتقال‌های آسیب دیده و ۲۰ میلیارد تومان برای محصول کیوی آسیب دیده اختصاص پیدا کند ضمن اینکه ۲۰ میلیارد تومان نیز در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا خسارت کشاورزانی را که باغشان بیمه بوده است، پرداخت کند.

حیدرپور اضافه کرد: علاوه بر این مصوب شده که بانک کشاورزی ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی با بهره ۱۰ درصدی را در اختیار کشاورزان آسیب دیده مازندرانی قرار دهد.

وی با بیان اینکه منابع فوق در حال تخصیص است، اظهارامیدواری کرد: در ماه جاری(بهمن ماه) این اتفاق رخ دهد و تسهیلات فوق در اختیار کشاورزان قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره پرتقال‌های رها شده در دریا نیز اظهارداشت: این کار را خود باغداران انجام داده‌اند، برخی از آنان محصولات خود را چال کرده‌اند، برخی آنها را تبدیل به کود کرده‌اند و برخی نیز در رودخانه رهاسازی کرده‌اند، که رودخانه آنها را به دریا برده است.