مهدی استیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه برای افتتاح ۳۵پروژه طی دهه فجر در بخش بسطام اعتباری بالغ‌بر ۱۳میلیارد و ۱۳۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان صرف شده است، ابراز داشت: چهار میلیارد و ۸۲۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان از این میزان اعتبار مربوط به پروژه‌های عمرانی و هشت میلیارد و ۳۱۲میلیون تومان مربوط به پروژه‌های اقتصادی خواهد بود که این طرح‌ها ۲۰نفر اشتغال‌زایی نیز خواهند داشت.

وی افزود: به دلیل بافت کشاورزی و دامداری بخش بسطام غالب پروژه‌های قابل‌افتتاح در این بخش حول محور آب‌رسانی، دامداری، زراعت و باغبانی، نهال‌کاری و ... است که از شاخص‌ترین این پروژه‌ها می‌توان به مجموعه گاو شیری مزج با ظرفیت ۵۰رأس بااعتبار ۶۸۰میلیون تومان از محل اعتبارات دولتی و ۸۰۰میلیون تومان آورده بخش خصوصی، سیستم آبیاری بارانی بااعتبار ۳۸۰میلیون تومان تسهیلات دولتی، تولید نهال با ۱۵۰میلیون تومان اعتبار و ... هستند.

بخشدار بسطام بابیان اینکه سردخانه میلاد بسطام در دهه مبارک فجر به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: این پروژه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بااعتبار یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان اعتبارات دولتی و دو میلیارد تومان آورده شخصی به بهره‌برداری خواهد رسید.

استیری بابیان اینکه دولتمردان در روز هفدهم بهمن‌ماه میهمان بخش بسطام خواهند بود، گفت: سفر یک‌روزه دولتمردان در بخش بسطام با حضور فرماندار و مسئولان ذی‌ربط باهدف بازدید و افتتاح پروژه‌های اقتصادی و عمرانی و همچنین دیدار مردمی با اهالی بخش بسطام صورت خواهد گرفت.

وی افزود: دهه فجر فرصتی بسیار خوب برای ترویج و اشاعه امید در بین مردم است که می‌توانند از نزدیک خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را لمس کنند.