به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی ، شهردار منطقه ۲ گفت: همزمان با فرارسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی(ص) و هفته وحدت، فضاهای شهری منطقه ۲ با اجرای طرح‌های فرهنگی و زیباسازی، از جمله برافراشتن ۴۵۰ تخته پرچم رنگی و اجرای ۵۰۰ مترمربع دیوارنگاری در بزرگراه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، آذین‌بندی شد.

در این طرح، معابر، میادین، بوستان‌ها و بزرگراه‌های منطقه با المان‌ها و نمادهای مناسبتی فضاسازی شده و با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم(ص)، ترویج پیام وحدت و ایجاد نشاط اجتماعی، اقدامات فرهنگی و زیباسازی در سطح منطقه اجرا شده است.

منطقه ۱۰؛ درخشش محیط‌زیست و زیباسازی در جشنواره خشت بهشت

شهردار منطقه ۱۰ گفت: در دومین جشنواره خشت بهشت ۱۴۰۵، اداره محیط زیست شهرداری منطقه ۱۰ موفق به کسب تندیس سیمین شد و اداره زیباسازی این منطقه نیز به دلیل اقدامات مؤثر در حوزه ارتقای منظر و کیفیت بصری شهر مورد تقدیر قرار گرفت.

این عناوین پس از ارزیابی مجموعه اقدامات و دستاوردهای منطقه در حوزه محیط زیست شهری، توسعه رویکردهای زیست‌محیطی و ارتقای کیفیت بصری شهر به دست آمده است.

منطقه ۵؛ بررسی عملکرد عمرانی و تأکید بر تسریع پروژه‌ها

عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در نشست بررسی عملکرد معاونت فنی و عمران منطقه ۵ بر استقرار نظام کنترل کیفیت در پروژه‌ها، تسریع طرح‌های نیمه‌تمام و استفاده از راهکارهای فنی برای رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵ نیز با اشاره به پروژه‌های ستاری ـ فهمیده، حکیم ـ تعاون، جنت‌آباد و آبشناسان، رفع معارضان و مشکلات تأسیساتی را از عوامل مؤثر در پیشرفت پروژه‌های عمرانی منطقه دانست و گفت پروژه ستاری ـ فهمیده حدود ۱۵ هزار مترمربع تملک داشته که موانع آن با پیگیری‌های انجام‌شده برطرف شده است.

وی همچنین بر اجرای پروژه‌های ترافیکی از جمله تقاطع غیرهمسطح ستاری ـ مخبری و اتصال سیمون بولیوار به یادگار امام(ره) تأکید کرد.

عبدالمطلب توجهی، معاون فنی و عمران منطقه ۵ نیز با اشاره به جمعیت حدود ۹۰۵ هزار نفری منطقه گفت: از مجموع ۲۹ زمین چمن مصنوعی، ۲۵ زمین تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرا شده و چهار زمین برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، سه مخزن جدید آب خام تکمیل و بهره‌برداری شده، احداث ۶ مخزن در سال جاری آغاز شده و چهار مخزن نیز برای سال آینده برنامه‌ریزی شده است.

توجهی همچنین از اجرای بیش از ۹۳ هزار تن آسفالت در سال ۱۴۰۳ و حدود ۸۶ هزار تن در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

منطقه ۱۳؛ بهره‌برداری از ۱۴۲ پروژه توسعه محله‌ای

سیدمحمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ گفت: ۱۴۲ پروژه توسعه محله‌ای و احداثی این منطقه با اعتباری بالغ بر ۲۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل شبکه آبیاری تحت فشار و احداث و بهسازی شبکه روشنایی سرخه‌حصار، بهسازی ترافیکی و ایمن‌سازی بزرگراه‌های شهید یاسینی و امام علی(ع)، رمپ دسترسی خروجی درب چهارم سرخه‌حصار و روستاهای همه‌سین و ترکمن‌ده به بزرگراه شهید یاسینی شمال و احداث مرکز فوریت‌های امدادی است.

مرتضوی پیاده‌روسازی، مرمت و بهسازی انهار، مناسب‌سازی معابر، دیوارنگاره شهری، جداره‌سازی و آسفالت معابر را از دیگر پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه عنوان کرد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۳ هم‌زمان با بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه محله‌ای خبر داد.

منطقه ۱۴؛ ایجاد مرکز جدید میوه و تره‌بار در شهرک گلها

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ از روند ایجاد و اختصاص فضای جدید برای احداث مرکز میوه و تره‌بار در محدوده شهرک گلها بازدید کرد.

وی در این بازدید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات و خدمات در محلات تأکید کرد و توسعه مراکز خدماتی و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاها و خدمات مورد نیاز را از اولویت‌های مدیریت شهری منطقه دانست.

شهرابی همچنین وضعیت ارائه خدمات و دسترسی شهروندان به مراکز میوه و تره‌بار را بررسی و بر رفع کمبودها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.

پیش از این نیز دو مرکز جدید میوه و تره‌بار در منطقه ۱۴ افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و توسعه این مراکز با رویکرد محله‌محوری در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار دارد.