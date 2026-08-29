۳۷۵مقاله به کنفرانس وحدت رسید؛برگزاری بخش علمی برای اولین بار در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین اکبر راشدینیا ظهر شنبه در آیین بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با محوریت وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیتاللهالعظمی خامنهای که در مرکز مطالعات تقریبی قم برگزار شد، اظهار کرد: با وجود محدودیت زمانی و فراهم شدن فرصت اجرایی کمتر از یک ماه برای آمادهسازی این رویداد، ۳۷۵ مقاله از پژوهشگران داخلی و بینالمللی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و ادای احترام به استادان و پژوهشگران حاضر، به تشریح روند برگزاری بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی پرداخت.
راشدینیا با اشاره به سابقه قم در جریان تقریب مذاهب اسلامی افزود: برگزاری بخش علمی کنفرانس در قم از این جهت اهمیت دارد که این شهر از خاستگاههای مهم اندیشه تقریب مذاهب به شمار میرود و ندای تقریب مذاهب اسلامی در این شهر با فعالیتهای حضرت آیتاللهالعظمی بروجردی طنینانداز شد.
وی ادامه داد: بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی برای نخستینبار بهصورت مستقل در شهر قم برگزار میشود و این رویداد با محوریت بررسی وحدت اسلامی در اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی شکل گرفته است.
۳۷۵ مقاله در کمتر از یک ماه دریافت شد
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به روند آمادهسازی این دوره از کنفرانس گفت: پس از دریافت تأیید نهایی مراجع ذیصلاح برای برگزاری حضوری همایش، تنها نزدیک به یک ماه فرصت برای انجام اقدامات اجرایی در اختیار برگزارکنندگان قرار داشت و در همین بازه کوتاه، فرآیند دریافت و بررسی آثار دنبال شد.
وی افزود: یکی از اقدامات انجامشده در این مدت، دریافت تأییدیه مرکز استنادی علوم جهان اسلام یا ISC بود که با هدف اعتباربخشی علمی به کنفرانس انجام شد و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، مقالات در پایگاههای اختصاصی نمایهسازی خواهند شد.
راشدینیا با اشاره به میزان آثار رسیده اظهار کرد: در مجموع ۳۷۵ مقاله درباره منظومه فکری رهبر شهید انقلاب به دبیرخانه کنفرانس واصل شده است که مقایسه این رقم با برخی دورههای گذشته، افزایش قابل توجه مشارکت علمی در این دوره را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۵ تعداد ۱۲۵ مقاله در کنفرانس دریافت شده بود و در دوره سوم نیز ۲۲۰ مقاله به دبیرخانه رسید، در حالی که در سال گذشته ۴۲ مقاله ثبت شد و امسال با وجود فرصت زمانی بسیار محدود، شمار آثار دریافتی به ۳۷۵ مقاله رسیده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به تنوع جغرافیایی آثار بیان کرد: از مجموع مقالات رسیده، ۳۲۲ مقاله از پژوهشگران ۲۹ استان کشور ارسال شده است که استانهای تهران، قم، اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و کردستان بیشترین میزان مشارکت را داشتهاند.
مشارکت ۱۲ کشور در بخش علمی کنفرانس وحدت
راشدینیا با اشاره به حضور پژوهشگران خارجی در این رویداد علمی گفت: ۵۳ مقاله نیز از ۱۲ کشور جهان به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است که عراق، افغانستان، لبنان و پاکستان از جمله کشورهای مشارکتکننده در این بخش هستند.
وی درباره زبان آثار دریافتی نیز اظهار کرد: از مجموع ۳۷۵ مقاله ارسالشده، ۳۳۶ مقاله به زبان فارسی، ۲۹ مقاله به زبان عربی و ۱۰ مقاله به زبان انگلیسی تهیه شده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی افزود: تنوع زبانی آثار، در کنار مشارکت پژوهشگران داخلی و خارجی، از ابعاد مختلف علمی این دوره از کنفرانس حکایت دارد و نشان میدهد موضوع بررسی اندیشه وحدت اسلامی از ظرفیت پژوهشی در میان طیفهای مختلف علمی برخوردار است.
راشدینیا در ادامه به ترکیب مذهبی پژوهشگران اشاره کرد و گفت: ۲۶۲ مقاله معادل ۶۷ درصد آثار توسط پژوهشگران شیعه و ۱۱۳ مقاله معادل ۳۲ درصد آثار از سوی پژوهشگران اهلسنت نگاشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع ۴۸۴ نویسنده در تهیه آثار ارسالی مشارکت داشتهاند که از این تعداد ۳۱۱ نفر معادل ۶۴ درصد آقایان و ۱۷۳ نفر معادل ۳۶ درصد بانوان هستند.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با تشریح سطح علمی نویسندگان مقالات اظهار کرد: ۴۹ درصد نویسندگان آثار دارای مدرک دکتری هستند و ۳۷ درصد نیز مدرک کارشناسی ارشد دارند و ۱۴ درصد دیگر در گروه سایر مدارک حوزوی و دانشگاهی قرار میگیرند.
وی افزود: ترکیب علمی نویسندگان، حضور پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی و همچنین مشارکت همزمان پژوهشگران شیعه و اهلسنت، از ویژگیهای آثار دریافتشده در این دوره از کنفرانس است.
راشدینیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه اندیشه رهبر شهید انقلاب در موضوع تقریب مذاهب تصریح کرد: چهلمین دوره کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در شرایطی برگزار میشود که امت اسلامی داغدار از دست دادن رهبری است که تأکید ویژهای بر وحدت اسلامی داشت.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در عرصه تقریب مذاهب اسلامی علاوه بر نظریهپردازی و گفتمانسازی، در رفتار و تعامل عملی با پیروان مذاهب مختلف نیز رویکردی تقریبی داشت و در این زمینه به نهادسازی پرداخت.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی خاطرنشان کرد: بررسی ابعاد مختلف این سیره و مبانی فکری، محور اصلی بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی قرار گرفته است تا اندیشه وحدت اسلامی از زوایای مختلف مورد بررسی پژوهشگران قرار گیرد.
آثار کنفرانس در فرآیند چندمرحلهای داوری قرار گرفت
راشدینیا با تشریح فرآیند ارزیابی مقالات گفت: آثار دریافتشده برای بررسی علمی در اختیار دو داور قرار گرفته و در مجموع نزدیک به ۸۰۰ مورد داوری درباره مقالات انجام شده است.
وی افزود: بر اساس نتایج مرحله نخست ارزیابی، ۱۴۴ مقاله معادل ۴۱ درصد آثار مورد تأیید قرار گرفته و ۲۱۱ اثر نیز در این مرحله رد شده است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی با اشاره به ادامه داشتن فرآیند ارزیابی نهایی اظهار کرد: داوری نهایی آثار با توجه به محدودیت زمانی همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل فرآیند بررسی مشخص خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی در قم خاطرنشان کرد: این دوره از کنفرانس با محوریت بررسی اندیشه وحدت اسلامی در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب برگزار شده و تلاش شده است ظرفیت پژوهشگران داخلی و خارجی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع به کار گرفته شود.
قم- رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی از دریافت ۳۷۵ مقاله از پژوهشگران داخلی و خارجی در چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین اکبر راشدینیا ظهر شنبه در آیین بخش علمی چهلمین کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با محوریت وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیتاللهالعظمی خامنهای که در مرکز مطالعات تقریبی قم برگزار شد، اظهار کرد: با وجود محدودیت زمانی و فراهم شدن فرصت اجرایی کمتر از یک ماه برای آمادهسازی این رویداد، ۳۷۵ مقاله از پژوهشگران داخلی و بینالمللی به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است.
نظر شما