اصرار مجلس بر تعطیلی رسمی سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج)

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

شورای نگهبان به ماده الحاقی این لایحه در خصوص ترکیب شورای عالی مهارت ایراد گرفته بود و آن را مغایر با اصل ۶۰ قانون اساسی دانسته بود؛ بنابراین این ماده از لایحه حذف شد.

همچنین شورای نگهبان به بند دیگری از لایحه برنامه که طبق آن هشتم ربیع‌الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) به عنوان تعطیلات رسمی اعلام می‌شد نیز ایراد گرفته بود.

طبق این ایراد شورای نگهبان اعلام کرده بود که نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور رافع ایرادات سابق شورای نگهبان به این ماده نیست و باید اصلاح شود.

مجلس شورای اسلامی این ماده را اصلاح و حذف نکرد و عیناً این ماده به تصویب رسید.

بنابراین نمایندگان بر لزوم تعطیلی هشتم ربیع‌الاول اصرار کردند.