دستگیری ۱۷۵۸ سارق میراث فرهنگی/ لباس جدید در ناجا رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیر رحمت الهی در نشست تخصصی فرماندهان، معاونین و مدیران یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور، افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبری میراث فرهنگی هویت ملی ما است.

وی گفت: سه موضوع برای این نشست در نظر گرفته شده است، اول استفاده از وسایل الکترونیکی و دوم نقش پذیری مردم و سوم، بررسی نقش یگان حفاظت در ایجاد امنیت در محیط های باستانی است.

سردار رحمت الهی ادامه داد: بیش از ۳۲ هزار آثار ثبتی داریم که ۲۰ هزار اثر ثبتی غیرمنقول است ۳۱ واحد استانی با اطلاق یگان حفاظت در استان ها فعال هستند و ۲۵۳ پایگاه حفاظتی در کشور وجود دارد که در قالب ۲۱۱۹ پرسنل و ۶۶۲ پرسنل اداری فعالیت های خود را انجام می دهد.

رئیس پلیس یگان حفاظت میراث فرهنگی ناجا ادامه داد: مهمترین وظیفه سازمان حفظ و نگهداری است و وظیفه یگان حفاظت هم نگهداری از اموال منقول است. اگر یگان حفاظت اهداف خود را درست انجام بدهند قطعا همه فعالیت های سازمان هم محقق می شود.

سردار رحمت الهی افزود: برجسته ترین بخش ماموریت ما جنبه حفاظتی دارد و تعمیم و حفظ نظم و امنیت نمایشگاه ها در همه بخش ها دنبال می شود.

وی به جنبه امنبتی فعالیت های یگان حفاظت میراث فرهنگی گفت قانون گذار خوشبختانه جدایمی را که در حوزه میراث فرهنگی انجام میشود را در مصادیق جرایم علیه امنیت ملی در نظر گرفته است و حتی شروع به جرم هم در مصادیق جرم در نظر گرفته می شود.

سردار رحمت الهی ادامه داد: سالانه میلیون ها نفر از میراث فرهنگی کشور بازدید می کنند و بالطبع ایجاد امنیت محیط های فرهنگی و افرادی که از این اماکن بازدید می کنند، بسیار مهم است.

وی با اشاره به عملکرد ۱۰ ماهه گذشته یگان حفاظت میراث فرهنگی ناجا، گفت: در بخش سازماندهی یک امکانی انجام شد و آمایش سرزمینی پرسنل وظیفه نهایی شد که صرفه جویی سه میلیارد تومانی را برای سازمان در بر خواهد داشت. همچنین در طول ۱۰ ماهه گذشته برخی از مدیران ارشد سازمان با توجه به توانایی هایی که دارند جذب سازمان شده اند تا از توانایی های آنها بیشتر استفاده شود. همچنین دو عنوان مراقب آثار تاریخی و کارشناس آثار تاریخی نیز برای پرسنل یگان حفاظت تعریف شده است.

سردار رحمت الهی در ادامه از لباس متحدالشکل جدید یگان حفاظت خبر داد و افزود: بزودی و با رفع نواقص موجود این لباس رونمایی می شود و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به عملکرد این یگان اشاره کرد و گفت: ۱۷۵۸ نفر از سارقان میراث فرهنگی در ۹ ماهه امسال شناسایی و دستگیر شده اند که از این تعداد ۹۴۹ نفر، با گزارش های مردمی شناسایی و دستگیر شده اند.

سردار رحمت الهی ادامه داد: دستورالعمل اسکورت اموال میراث فرهنگی که قبلا بدون فعالیت های تخصصی دنبال می شد و باعث آسیب به اموال و میراث گرانمایه باستانی می گردید، هم اکنون با استفاده از نیروهای تخصصی با جدیت انجام می شود و انتقال آنها بدون ایجاد آسیب انجام می شود.

وی درباره بودجه یگان هم گفت: تخصیص ردیف بودجه مستقل برای یگان حفاظت به صورت متمرکز با توجه به حاکمیتی بودن عملیات ها بسیار مهم است و چون در یک زمان مدیر سازمان تغییر کرد یک شکاف ایجاد شد اما با رفع موانع امیدواریم ردیف های بودجه لازم اختصاص پیدا کند و با کمترین مشکل در خدمت شهروندان باشیم.