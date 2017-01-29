توصیه مسافرتی به شهروندان ایرانی عازم ایالات متحده آمریکا

به گزارش خبرکزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تماس ها و ابراز نگرانی های برخی هم میهنان عزیز در خصوص صدور فرمان اجرایی تبعیض آمیز اخیر رئیس جمهوری آمریکا، ضمن محکومیت این اقدام نسنجیده و غیرقانونی، به کلیه شهروندان ایرانی عازم سفر به ایالات متحده اکیدا توصیه می نماید که قبل از سفر به این کشور به طریق مقتضی و معتبر اطمینان حاصل نمایند که برای ایشان در بین راه و در مبادی ورودی به آمریکا مزاحمتی ایجاد نخواهد شد.