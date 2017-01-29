به گزارش خبرکزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تماس ها و ابراز نگرانی های برخی هم میهنان عزیز در خصوص صدور فرمان اجرایی تبعیض آمیز اخیر رئیس جمهوری آمریکا، ضمن محکومیت این اقدام نسنجیده و غیرقانونی، به کلیه شهروندان ایرانی عازم سفر به ایالات متحده اکیدا توصیه می نماید که قبل از سفر به این کشور به طریق مقتضی و معتبر اطمینان حاصل نمایند که برای ایشان در بین راه و در مبادی ورودی به آمریکا مزاحمتی ایجاد نخواهد شد.
وزارت امور خارجه مطرح کرد؛
توصیه مسافرتی به شهروندان ایرانی عازم ایالات متحده آمریکا
وزارت امور خارجه کشورمان در پی اقدام دولت جدید آمریکا نسبت به منع ورود شهروندان ایرانی به این کشور برای هم میهنان ایرانی که عازم آمریکا هستند توصیه هایی را مطرح کرد.
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