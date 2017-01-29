تاکید رهبران آمریکا و آلمان در خصوص توجه ویژه به ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کاخ سفید طی بیانیه ای اعلام کرد: پس از گفتگویی که بین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان به صورت تلفنی انجام گرفت، دو طرف بر اهمیت ویژه گسترش روابط بین کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است: طی این گفتگو رهبران دو کشور (آمریکا و آلمان) در برخورداری ناتو از توان لازم برای مقابله با تهدیدات در قرن ۲۱ تاکید کرده و بر پرداختن سهم عادلانه هر یک از متحدان برای سرمایه گذاری در بخش تقویت توان نظامی ناتو تاکید کردند.

ترامپ و مرکل همچنین بر اهمیت روابط نزدیک آمریکا- آلمان در تامین مسائل امنیتی دو کشور، گسترش روابط دوجانبه طی سالهای آینده، مبارزه با تروریسم و ایجاد پایداری در خاور میانه و آفریقای شمالی تاکید کردند.

ترامپ دعوت مرکل از وی برای شرکت در اجلاس سران گروه جی ۲۰ را که ماه جولای در هامبورگ آلمان برگزار خواهد شد را نیز پذیرفت.

لازم به ذکر است که ترامپ در سخنان اخیر خود ناتو را به دلیل بی توجهی در تقابل با تهدیدات موجود در منطقه، نیرویی ضعیف خوانده و اعضای این سازمان را متهم به نپرداختن سهم خود در هزینه های نظامی در مقایسه با ایالات متحده آمریکا کرده بود.