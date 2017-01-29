سیدخان آقاموحد مجری و تهیه‌کننده برنامه «تنبور و ترانه» که زیر نظر معاونت برون مرزی صداوسیما تولید می شود به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید معاونت برون مرزی صداوسیما شبکه های رادیویی و تلویزیونی مختلفی دارد که در نقاط مختلفی از کشور استودیو دارند و برنامه هایشان هم جهانی است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی که بسیار مورد استقبال قرار گرفته، «تنبور و ترانه» در رادیو دری خراسان رضوی است که یک سال است به من سپرده شده است.

این مجری با اشاره به حضور برنامه‌سازان و کارمندان بومی در برنامه های معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما بیان کرد: در معاونت برون مرزی از کارمندان بومی استفاده می شود چراکه این برنامه ها برای کشورهایی غیر از ایران پخش می شود که البته مخاطب ایرانی هم بسیار دارد. به طور مثال من اهل افغانستان هستم و حدود ۲۵ سال است که سابقه دارم.

وی درباره رادیو دری توضیح داد: رادیو دری شبکه پرمخاطبی است و این برای خود ما هم جالب است. البته من حدود یک سال است که به این برنامه آمده ام و سعی کردم تغییراتی در آن ایجاد کنم و از وقتی که شروع کردم موسیقی های مختلف پشتو، دری و همچنین موسیقی های فولکلور ایرانی را در برنامه بیشتر کردم تا مخاطبان بیشتر شوند.

تعدادی از افراد از زندان مخاطب برنامه هستند و با آن ارتباط برقرار کرده اند و حتی تماس می گیرند قطعات و ترانه های مورد نظرشان را درخواست می کنند و از این طریق برای خانواده هایشان پیغام های امیدبخش و سلامتی می‌فرستند آقاموحد درواکنش به بخشی از مخاطبان این برنامه که از زندان آن را گوش می کنند و طرفدار آن هستند، توضیح داد: تعدادی از افراد از زندان مخاطب برنامه هستند و با آن ارتباط برقرار کرده اند و حتی تماس می گیرند قطعات و ترانه های مورد نظرشان را درخواست می کنند و از این طریق برای خانواده هایشان پیغام های امیدبخش و سلامتی می‌فرستند.

مجری «تنبور و ترانه» اظهار کرد: اینها به امیدی تماس می گیرند و البته با حفظ قوانینی که می دانیم که هستند، صدایشان پخش می شود. به هر حال همه می دانند پیدا کردن کارت تلفن در چنین مکانی سخت است و علاقه به اینکه صدایشان پخش شود یا سلامی به خانواده هایشان برسانند گاهی تنها امیدشان است.

آقاموحد با اشاره به اینکه بخشی از مخاطبان برنامه نیز از افغانستان هستند، یادآور شد: ما شنونده های زیادی داریم و گاهی هم از افغانستان مخاطبانی تماس می گیرند و بسیار هم آهنگ های ایرانی را دوست دارند. برای ما همه افرادی که تماس می گیرند به عنوان یک مخاطب ارزش دارند.

وی که خود خواننده و نوازنده است از آرشیو موسیقایی خود سخن گفت و بیان کرد: ما از یک سال اخیر قطعات را جدیدتر کردیم و از آرشیوی که خودم دارم بیشتر آهنگ های محلی پخش می کنیم. هدف ما قطعات محلی است و حتی بخشی را راه اندازی کرده ایم که آثاری از یک خواننده محلی و فولکلور ایرانی را معرفی و پخش می کنیم.

نوازنده ساز بادی هارمونیوم درباره طرفداران این برنامه در افغانستان عنوان کرد: در افغانستان بیش از ۷۰ کانال ماهواره ای و شبکه های رسانه ای وجود دارد که میدان رقابتی شدیدی در صحنه فرهنگی و هنری افغانستان ایجاد کرده است. هنر اصیل افغانستان تا حدی تحت الشعاع فرهنگ آمریکایی هم قرار گرفته و ما قصد داریم اول مخاطب افغانستانی خود را جذب کنیم و بعد آنها را به سمت موسیقی و فرهنگ اصیل افغانستان حرکت دهیم.

مردم افغانستان قطعات ایرانی را بسیار دوست دارند و اتفاقا جالب است که بیشتر آهنگ های ایرانی درخواست می کنند وی درباره نزدیکی دو فرهنگ ایران و افغانستان توسط قطعات موسیقایی یادآور شد: بسیاری از این قطعات می تواند اشتراکات میان مردم ایران و افغانستان را زنده کند. مردم افغانستان قطعات ایرانی را بسیار دوست دارند و اتفاقا جالب است که بیشتر آهنگ های ایرانی درخواست می کنند. همچنین در افغانستان سریال های ایرانی هم پخش می شود و مردم تماس می گیرند و تیتراژهای این سریال ها و یا دیگر قطعات خوانندگانشان را درخواست می کنند.

نوازنده سازهای بادی تصریح کرد: ما سعی می کنیم موسیقی پاپ امروزی ایران و موسیقی های محلی و سنتی را نشر دهیم و جالب است که شنونده ها آشنایی بسیاری پیدا کرده اند به طور مثال درخواست دارند موسیقی های محلی، کردی، بندری، شمالی را پخش کنیم. علی لهراسبی، حامد همایون، شهرام ناظری، همایون شجریان و محمدرضا شجریان از جمله خواننده هایی است که مخاطبان درخواست پخش صدایشان را دارند. برای ما جالب است که یک نفر از روستای دورافتاده از افغانستان هزینه می کند و درخواست قطعه ای موسیقایی را دارد.

وی در پایان بیان کرد: ما هم در لابلای این قطعات پیام های اخلاقی و معارفی و سخنانی از بزرگان ارایه می کنیم. البته یکی از مشکلات ما کمبود عوامل است چون این برنامه به صورت زنده و هر روزه پخش می شود و نیاز دارد که افرادی در کنار من باشند.

برنامه «تنبور و ترانه» به صورت زنده به مدت ۴۵ دقیقه شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۳:۴۵ از رادیو دری پخش می شود.