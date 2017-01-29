طالب ریفاعی رئیس سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)، درباره مصوبه اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی‌بر ممنوعیت صدور روادید برای مردم ایران و ۶ کشور دیگر به خبرنگار مهر گفت: هر گونه سیاستی که موجب انزوای کشورهای دیگر شود و یا هر حرکتی که این سیاست‌ها را اتخاذ کند منجر به انزوای خود خواهد شد.

ریفاعی تأکید کرد: دولت آمریکا هم مجبور خواهد شد که به زودی از این سیاست عقب بنشیند.

وی ادامه داد: قوانین ما روشن و واضح است. باید مرزها باز باشد و گرفتن ویزا آسان شود تا مردم بتوانند آزادانه به همه جای جهان سفر کنند. این سیاستی است که ما در سازمان جهانی گردشگری آن را دنبال می‌کنیم. بنابراین هر سیاستی بر خلاف این اصول در تاریخ نشان داده که موثر نیست.

رئیس سازمان جهانی گردشگری همچنین درباره ایجاد مرکز آموزش راهنمایان گردشگری جاده ابریشم در ایران نیز گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی با این موضوع موافق است و امسال مطالعات درباره این مرکز تمام می‌شود. طرح آن هم به زودی آماده می شود و من مطمئن هستم که در امسال شاهد چنین مرکزی در این ایران خواهیم بود.