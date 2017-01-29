جداول نسبت اساتید و دانشجویان زن و مرد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، الهه حجازی امروز در نشست مشاوران رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده که صبح امروز در وزارت علوم گفت: مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف و همچنین شناسایی موانع دستیابی آنها به شرایط مطلوب یکی از اصول مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هموار کردن بسترمشارکت و ارتقاء آن در هر یک از دستگاه‌های اجرایی مسیر خود را دارد.

وی ادامه داد: وزارت علوم به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تولید علم با بیشترین تعداد زنان فرهیخته عزم جدی برای بهبود وضعیت زنان و ارتقاء مشارکت آنان دارد و این مهم را با جریان سازی جنسیتی آغاز خواهد کرد.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان خاطرنشان کرد: جنسیت در کنار ویژگی‌های زیست شناختی ویژه دو جنس، اشاره به باورهای فرهنگی- اجتماعی در مورد زنان و مردان دارد که می تواند هیچگونه مبنای زیستی هم نداشته باشد.

وی ادامه داد: این باورها که منجر به تقسیم نقش‌ها شده است، مشارکت زنان را در عرصه‌های مختلف تصمیم سازی، مدیریتی و برنامه ریزی کاهش داده است. این باورها در واقع همان سقف شیشه‌ای را ساخته است. این سقف در تمامی دنیا وجود دارد و تفاوت فقط در میزان قطر آن است.

حجازی تصریح کرد: برای مثال در کره جنوبی ۱۸درصد پژوهشگران زن هستند در اتحادیه اروپا ۳۳ درصد و در ایران اعضای هیات علمی ۲۴ درصد و در عربستان سعودی حدود ۲ درصد است، میزان مدیریت زنان در جهان بین ۱۴ تا ۲۵ درصد است.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان افزود: به کار بردن مفهوم جریان سازی جنسیتی منوط به نهادیه کردن مسائل جنسیتی در بطن فرآیندهای وزارت خانه است. ساز و کار آن با حفظ ارزش‌ها، هنجارها و اعتقادات، تغییر نگرش مردان نسبت به توانمندی‌های زنان و کلیشه زدایی و ادراک مثبت زنان نسبت به توانمندی و کارآمدی خود است. بنابراین جریان سازی جنسیتی می‌بایست به تغییر موقعیت زنان و بهبود آن منجر شود.

تعداد و نسبت اعضای هیات علمی در سال ۹۴-۹۳

اعضای هیات علمی زن مرد کل استاد ۱۳۴ ۵.۷درصد ۲۲۲۵ ۹۴.۳درصد ۲۳۵۹ دانشیار ۴۴۷ ۹درصد ۴۴۹۵ ۹۱درصد ۴۹۴۲ استادیار ۳۱۰۸ ۱۴.۷درصد ۱۸.۲۳ ۸۵.۳درصد ۲۱۱۳۱ مربی ۲۳۲۷ ۲۷.۳درصد ۶۲۰۴ ۷۲.۷درصد ۸۵۳۱ آموزشیار ۲۰ ۸.۷درصد ۲۰۹ ۹۱.۳درصد ۲۲۹ جمع ۶۰۳۶-۱۶.۲درصد ۳۱۱۵۶-۸۳.۸درصد ۳۷۱۹۲

تعداد و درصد دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۴-۹۳

دانشجویان زن مرد کل کاردانی ۲۸۱۸۳۹ ۳۵درصد ۵۲۳۷۷۵ ۶۵درصد ۸۰۵۴۱۴ کارشناسی ۹۳۸۲۹۹ ۵۲درصد ۸۶۱۵۷۴ ۴۸درصد ۱۷۹۹۸۷۳ کارشناسی ارشد ۱۳۴۸۶۸ ۳۵.۵درصد ۲۴۵۵۰۹ ۶۴.۵درصد ۳۸۰۳۷۷ دکتری حرفه ای ۱۹۳۶ ۵۱درصد ۱۸۶۵ ۴۹درصد ۳۸۰۱ دکتری تخصصی ۱۹۴۷۰ ۳۷درصد ۳۳۰۹۳ ۶۳درصد ۵۲۵۶۳ جمع ۱۳۷۶۴۱۲ ۴۵.۲درصد ۱۶۶۵۸۱۶ ۵۴.۸درصد ۳۰۴۲۲۲۸

وی ادامه داد: آمارها بیانگر وجود یک ساختار هیات علمی مردانه در آموزش عالی است در حالی که تعداد دانشجویان نزدیک به تعادل جنسیتی است.

حجازی در بخش دیگری از سخنانش افزود: درصد پایین رتبه‌های علمی اعضای هیات علمی زن می‌بایست در برنامه ریزی در نظر گرفته شود. ۴۰ درصد فارغ التحصیل زن در دوره دکتری تخصصی هستند و تنها ۱۶ درصد اعضای هیات علمی را زنان تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: تحلیل جنسیتی موجب می‌شود تا نقش، مسئولیت و پایگاه زنان و مردان و همچنین دسترسی آنان به منابع، منافع و فرصت‌ها مشخص شود و عدالت جنسیتی برقرار شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان افزود: سند اهداف و وظایف مشاوران دانشگاه ها در امور زنان و خانواده براساس دو سند بالا دستی ارتقاء تهیه شده که توسط وزیرعلوم در آینده ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: این سند ضمن توجه به سه گروه هدف خود یعنی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان زن، بیشتر به چارچوب کلی و کلان برنامه ریزی جنسیت محور در آموزش عالی کشور اشاره دارد.

حجازی افزود: به عبارت دیگر سند اهداف و وظایف با ایجاد همگرایی در فعالیت‌های مشاوران، از آنان می‌خواهد که به شناسایی مسائل و اولویت‌های بومی و منطقه ای خود بپردازند.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان با بیان اینکه برنامه‌های ما به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی است، افزود: برای ما مهم است که زنان هیات علمی دانش خود را به ثروت تبدیل کنند. شاید شعار ما در سال ۹۶ توسعه شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری زنان باشد.