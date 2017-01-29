جداول نسبت اساتید و دانشجویان زن و مرد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، الهه حجازی امروز در نشست مشاوران رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده که صبح امروز در وزارت علوم گفت: مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف و همچنین شناسایی موانع دستیابی آنها به شرایط مطلوب یکی از اصول مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هموار کردن بسترمشارکت و ارتقاء آن در هر یک از دستگاههای اجرایی مسیر خود را دارد.
وی ادامه داد: وزارت علوم به عنوان یکی از مهمترین نهادهای تولید علم با بیشترین تعداد زنان فرهیخته عزم جدی برای بهبود وضعیت زنان و ارتقاء مشارکت آنان دارد و این مهم را با جریان سازی جنسیتی آغاز خواهد کرد.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان خاطرنشان کرد: جنسیت در کنار ویژگیهای زیست شناختی ویژه دو جنس، اشاره به باورهای فرهنگی- اجتماعی در مورد زنان و مردان دارد که می تواند هیچگونه مبنای زیستی هم نداشته باشد.
وی ادامه داد: این باورها که منجر به تقسیم نقشها شده است، مشارکت زنان را در عرصههای مختلف تصمیم سازی، مدیریتی و برنامه ریزی کاهش داده است. این باورها در واقع همان سقف شیشهای را ساخته است. این سقف در تمامی دنیا وجود دارد و تفاوت فقط در میزان قطر آن است.
حجازی تصریح کرد: برای مثال در کره جنوبی ۱۸درصد پژوهشگران زن هستند در اتحادیه اروپا ۳۳ درصد و در ایران اعضای هیات علمی ۲۴ درصد و در عربستان سعودی حدود ۲ درصد است، میزان مدیریت زنان در جهان بین ۱۴ تا ۲۵ درصد است.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان افزود: به کار بردن مفهوم جریان سازی جنسیتی منوط به نهادیه کردن مسائل جنسیتی در بطن فرآیندهای وزارت خانه است. ساز و کار آن با حفظ ارزشها، هنجارها و اعتقادات، تغییر نگرش مردان نسبت به توانمندیهای زنان و کلیشه زدایی و ادراک مثبت زنان نسبت به توانمندی و کارآمدی خود است. بنابراین جریان سازی جنسیتی میبایست به تغییر موقعیت زنان و بهبود آن منجر شود.
تعداد و نسبت اعضای هیات علمی در سال ۹۴-۹۳
|
اعضای هیات علمی
|
زن
|
مرد
|
کل
|
استاد
|
۱۳۴
۵.۷درصد
|
۲۲۲۵
۹۴.۳درصد
|
۲۳۵۹
|
دانشیار
|
۴۴۷
۹درصد
|
۴۴۹۵
۹۱درصد
|
۴۹۴۲
|
استادیار
|
۳۱۰۸
۱۴.۷درصد
|
۱۸.۲۳
۸۵.۳درصد
|
۲۱۱۳۱
|
مربی
|
۲۳۲۷
۲۷.۳درصد
|
۶۲۰۴
۷۲.۷درصد
|
۸۵۳۱
|
آموزشیار
|
۲۰
۸.۷درصد
|
۲۰۹
۹۱.۳درصد
|
۲۲۹
|
جمع
|
۶۰۳۶-۱۶.۲درصد
|
۳۱۱۵۶-۸۳.۸درصد
|
۳۷۱۹۲
|
دانشجویان
|
زن
|
مرد
|
کل
|
کاردانی
|
۲۸۱۸۳۹
۳۵درصد
|
۵۲۳۷۷۵
۶۵درصد
|
۸۰۵۴۱۴
|
کارشناسی
|
۹۳۸۲۹۹
۵۲درصد
|
۸۶۱۵۷۴
۴۸درصد
|
۱۷۹۹۸۷۳
|
کارشناسی ارشد
|
۱۳۴۸۶۸
۳۵.۵درصد
|
۲۴۵۵۰۹
۶۴.۵درصد
|
۳۸۰۳۷۷
|
دکتری حرفه ای
|
۱۹۳۶
۵۱درصد
|
۱۸۶۵
۴۹درصد
|
۳۸۰۱
|
دکتری تخصصی
|
۱۹۴۷۰
۳۷درصد
|
۳۳۰۹۳
۶۳درصد
|
۵۲۵۶۳
|
جمع
|
۱۳۷۶۴۱۲
۴۵.۲درصد
|
۱۶۶۵۸۱۶
۵۴.۸درصد
|
۳۰۴۲۲۲۸
حجازی در بخش دیگری از سخنانش افزود: درصد پایین رتبههای علمی اعضای هیات علمی زن میبایست در برنامه ریزی در نظر گرفته شود. ۴۰ درصد فارغ التحصیل زن در دوره دکتری تخصصی هستند و تنها ۱۶ درصد اعضای هیات علمی را زنان تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: تحلیل جنسیتی موجب میشود تا نقش، مسئولیت و پایگاه زنان و مردان و همچنین دسترسی آنان به منابع، منافع و فرصتها مشخص شود و عدالت جنسیتی برقرار شود.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان افزود: سند اهداف و وظایف مشاوران دانشگاه ها در امور زنان و خانواده براساس دو سند بالا دستی ارتقاء تهیه شده که توسط وزیرعلوم در آینده ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: این سند ضمن توجه به سه گروه هدف خود یعنی دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان زن، بیشتر به چارچوب کلی و کلان برنامه ریزی جنسیت محور در آموزش عالی کشور اشاره دارد.
حجازی افزود: به عبارت دیگر سند اهداف و وظایف با ایجاد همگرایی در فعالیتهای مشاوران، از آنان میخواهد که به شناسایی مسائل و اولویتهای بومی و منطقه ای خود بپردازند.
مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بانوان با بیان اینکه برنامههای ما به دنبال ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی است، افزود: برای ما مهم است که زنان هیات علمی دانش خود را به ثروت تبدیل کنند. شاید شعار ما در سال ۹۶ توسعه شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری زنان باشد.
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