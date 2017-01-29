مجلس کلیات طرح اصلاح قانون تشکیلات و انتخابات شوراها را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار مهر: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که یک فوریت آن چندی پیش به تصویب مجلس رسیده بود، در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن به تصویب مجلس رسید.

این طرح در ۲۱ ماده تهیه شده و تغییراتی را در روند فعالیت شوراهای شهر و روستا و انتخاب اعضای آنها و نیز تعداد اعضای آنها و روند انتخاب شهرداران ایجاد می‌کند.

کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا از جمله بخش‌های مهم این طرح‌ است.

کلیات این طرح با ۱۶۰ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

جزئیات طرح نیز در روزهای آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.