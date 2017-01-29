نسل چهارم اینترنت پرسرعت ثابت در ۴شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر تکنولوژی (TDLTE) امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را با حداقل سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه برای کاربران فراهم می کند و امکان افزایش آن تا ۴۰ مگابیت بر ثانیه نیز وجود دارد. این شبکه که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد، قرار است تا پایان سال در بالغ بر ۱۱ شهر کشور نصب و راه اندازی شود و به عنوان بستری برای دسترسی آسان تر و پرسرعت تر به شبکه ملی اطلاعات جایگزینی برای فناوری وایمکس خواهد بود.

علاوه بر پروژه اینترنت پرسرعت وایرلس، از مرکز داده اینترنت (دیتا سنتر) به عنوان یکی از بزرگترین دیتا سنترهای بخش خصوصی در کشور نیز رونمایی شد.

ایجاد دیتا سنتر بر مبنای مصوبه دولت توسط بخش خصوصی و با هدف گسترش تولید محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام می شود تا از انتقال اطلاعات به خارج از کشور جلوگیری شود و با هزینه کمتری اطلاعات و دیتا در کشور مبادله و نگهداری شود.

این دو پروژه توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات همزمان با گرامیداشت دهه فجر به بهره برداری رسید.