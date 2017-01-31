مهدی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار استقلال در برابر پیکان تهران گفت: بازی خوبی را از آبی پوشان شاهد بودیم. آنها توانستند در ۱۵ دقیقه اول یک فوتبال هجومی را به نمایش بگذارند و همین مسئله باعث شد تا خیلی زود به گل برسند و باعث اخراج یکی از بازیکنان پیکان شوند.

وی تاکید کرد: یکی از فاکتورهای مثبت استقلال برابر پیکان، حضور جوانان پرانگیزه و پرانرژی بود که نشان دادند هر کدامشان می‌توانند در آینده به تیم ملی راه پیدا کنند.

هافبک پیشین استقلال خاطر نشان کرد: یکی از علت‌های موفقیت استقلال، بازی جوانان بی‌ادعایش بود که توانستند با ارائه یک بازی خوب، گل‌های به یادماندنی را وارد دروازه حریف کنند و این نشان می‌دهد که استقلال مزد اعتماد به جوانانش را به خوبی گرفته است.

فنونی زاده تصریح کرد: گل نورافکن و قربانی بسیار زیبا بود و این جوانان آرام آرام در حال رساندن استقلال به صدر جدول هستند، البته استقلال هنوز نقاط ضعف دارد و یکی از ضعف‌های این تیم این بود که در مقابل پیکان ۱۰ نفره، ۲ گل دریافت کردند و منصوریان به همراه دستیارانش باید تمرینات بیشتری را برای مدافعان استقلال در نظر بگیرند تا دیگر شاهد چنین اشتباهاتی در بازی‌های بعد نباشیم.

وی در خصوص دیدار روز چهارشنبه استقلال در برابر ماشین سازی تبریز گفت: دیدار سختی پیش روی آبی پوشان است. با توجه به سرمای هوا و میزبانی ماشین سازی، استقلال باید هوشیارانه به این دیدار پای بگذارد و اعتقاد دارم باز هم استقلال با جوانانش می‌تواند موفق باشد.

هافبک پیشین استقلال در پایان خاطر نشان کرد: استقلال دو بازی سنگین در برابر السد و پرسپولیس پیش روی دارد و پیروزی در برابر ماشین سازی میتواند شرایط روحی این تیم را برای این دو دیدار سنگین بالا ببرد.