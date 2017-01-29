انجمن های مردم نهاد دزفول از سیاسی کاری و درآمدزایی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست هئیت نظارت بر انجمن های مردم نهاد دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ورود بدون حساب و کتاب برخی انجمن ها و مؤسسات موجب تداخل در کار دستگاه های اجرایی مربوطه و تعارض در وظایف می شود که این رویه درست نیست.

وی افزود: متاسفانه برخی انجمن ها و مؤسسات مردم نهاد صرفا به کار اقتصادی روی آورده اند درحالی که جرم است و باید حتما هماهنگی بین نهادهای مربوطه شکل بگیرد.

فرماندار دزفول اخذ ورودی جلسات از اعضا توسط برخی انجمن هارا تخلف برشمرد و گفت: طبق قانون فعالیت انجمن های مردم نهاد باید غیرسیاسی، غیردولتی و غیرمالی باشد اما در دزفول شاهدیم که برخی ازاین نهادها خلاف قانون عمل می کنند.

آصفی هشدار داد: برخی از این انجمن های مردم نهاد نیز دقیقا در ایام انتخابات مختلف فعال می شوند و به جمع آوری رای برای کاندیدهای خاص می پردازند که ماهیت یک مؤسسه خیریه و یا مردمی را زیر سئوال می برد که این اقدامات نه تنها برای منافع شهرستان اثربخشی ندارد زمینه ساز شکل گیری بحران است.

وی باتاکید براینکه نهادهای مردمی باید ازسیاسی کاری و درآمدزایی فاصله بگیرند، گفت: در شهری همانند دزفول که که سابقه نهادهای مدنی آن به قرن ها پیش بر می گردد فعالیت کنونی انجمن هایش باید در چارچوب انسانیت و مدیریت پیش برود.

انجمن ها از مسائل قومیتی دوری کنند

فرماندار دزفول اضافه کرد: فعالیت انجمن های مردم نهاد باید به منظور جلوگیری از بحران و جلوگیری از ورود لطمه و آسیب به شهرستان باشد در حالی که موارد مذکور موجب بروز بحران هایی می شوند که رفع آنها به سادگی نیست.

آصفی با تاکید بر اینکه انجمن های مردم نهاد نباید به موضوعات قومیتی بپردازند، عنوان کرد: سازمان های تخصصی وظیفه دارند و حقشان است که قبل از اخذ مجوز اساسنامه و شرایط این نهادهارا بسنجند و نظر بدهند.

وی با بیان اینکه دزفول در حوزه خیران ظرفیت عظیمی در کشور محسوب می شود، افزود: خیران حوزه امنیت دزفول به تنهایی ۲۵ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات امنیتی به شهرستان کمک کرده اند که در سطح کشور کم نظیر است ضمن اینکه فعالیت خیران حوزه سلامت، ورزش و آموزش وپرورش دزفول نیز در تمام کشور بی نظیر و ارزشمند بوده است.

آصفی با اشاره به وجود خیران شاخص دزفولی در ۱۰۰ سال گذشته در این شهرستان گفت: تمام انجمن های مردم نهاد و موسسات خیریه دزفول باید شناسنامه دار شوند که البته پیش قدمی برخی از این انجمن ها برای قانونمند کردن فعالیت های خود جای تقدیر دارد و ما نیز باید از این فرصت ها استفاده بهینه کنیم و نهایت همکاری و درعین حال نظارت را بر آنها داشته باشیم.

