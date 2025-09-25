https://mehrnews.com/x397FM ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ کد خبر 6601905 استانها خوزستان استانها خوزستان ۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰ قهرمان کشتی فرنگی: آرزو دارم همیشه دل مردم را شاد کنم دزفول ـ سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان در جمع مردم دزفول گفت: آرزو دارم همیشه دل مردم ایران را شاد کنم. دریافت 54 MB کد خبر 6601905 کپی شد مطالب مرتبط مسئولان دزفول در خدمتگذاری به مردم کمفروشی نکنند انجمن های مردم نهاد دزفول از سیاسی کاری و درآمدزایی پرهیز کنند چهارم خرداد، نمایانگر سرمایه ایثار و مقاومت مردم دزفول است برچسبها مراسم استقبال کشتی فرنگی شهرستان دزفول سعید اسماعیلی
نظر شما