  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

قهرمان کشتی فرنگی: آرزو دارم همیشه دل مردم را شاد کنم

قهرمان کشتی فرنگی: آرزو دارم همیشه دل مردم را شاد کنم

دزفول ـ سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان در جمع مردم دزفول گفت: آرزو دارم همیشه دل مردم ایران را شاد کنم.

دریافت 54 MB
کد خبر 6601905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها