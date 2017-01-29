برگزاری بیش از ۱۲ هزار برنامه در ایام‌ الله دهه فجر

به گزارش خبرنگارمهر، عباس صفدری ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه سیستان و بلوچستان با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: چند روز دیگر سی هشتین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را در حالی جشن می گیریم که به دلیل اینکه روز به روز بر قدرت این نظام الهی افزوده شده، دشمنی‌های بدخواهان این انقلاب نیز به اوج خود رسیده است.

وی افزود: قطعا حضور پرشور مردم در مراسم های بزرگداشت پیروزی انقلاب اسلامی مانند همیشه باعث اقتدار بیش از پیش نظام اسلامی و ناامید شدن دشمنان می شود.

وی گفت: ستاد دهه فجر استان سیستان و بلوچستان جهت برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های دهه فجر امسال از ۲۰ کمیته تشکیل و راه‌اندازی شده است.

رئیس ستاد دهه فجر استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با توجه به هماهنگی ها و برنامه‌ریزی های این کمیته‌ها در دهه فجر امسال بیش از ۱۲ هزار برنامه متنوع در نقاط مختلف استان اجرا می‌شود.

وی افزود: شعار اصلی دهه فجر امسال در استان سیستان و بلوچستان «گفتمان انقلاب اسلامی، زمینه ساز امنیت پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی» است.

وی گفت: از همین رو ساعت ۹ صبح روز پنچ شنبه ۲۱ بهمن ماه همایشی تحت عنوان «ماندگاری انقلاب اسلامی، وحدت، بصیرت و ولایت» با حضور حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر محترم دادگستری به عنوان سخنران ویژه در محل سالن همایش های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع فضای مجازی، امسال برای اولین بار کمیته ای تحت عنوان کمیته فضای مجازی با هدف تولید محتوا و اطلاع‌رسانی برنامه‌های دهه فجر در زیرمجموعه ستاد دهه فجر استان راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه های متعددی در دهه فجر امسال پیش بینی شده است، افزود: توجه و تاکید ما در این برنامه ها به موضوعاتی همچون بصیرت‌افزایی، دشمن‌شناسی، وحدت، اقتصاد مقاومتی، خودباوری و امیدآفرینی در جامعه است.

وی گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در دهه فجر امسال ۷۴۲ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۸۰ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری می رسد.