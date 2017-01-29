به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین در رابطه با پیروزی پرسپولیس برابر صبای قم گفت: قبل از هر چیز باید بابت بازی با صبا از مسئولان و مردم شهر قم بسیار تشکر کنم. در این سفر با استقبال زیادی از سوی هواداران روبرو شدیم که با حضور موثر و مدبرانه نیروی انتظامی باعث شد شور و اشتیاق هواداران را در کنار نظم و انضباط، آرامش و امنیت داشته باشیم. عملکرد نیروی انتظامی و یگان ویژه قم چه درون ورزشگاه و چه بیرون از آن شایسته تقدیر بود و ای کاش نحوه مدیریت و تجربه آنها به بعضی دیگر از شهرها منتقل شود. همچنین از هواداران خودمان تشکر میکنیم که بازی بیرون از خانه را برای ما به یک بازی خانگی تبدیل کردند.
وی با اشاره به عملکرد سرخپوشان در این دیدار ادامه داد: این تیم، یکی از بهترین پرسپولیسهایی است که دیدهام. در همین بازی دیدیم که در غیاب سه، چهار بازیکن ترکیب اصلی، پرسپولیس باز هم اقتدار خودش را حفظ کرد. نفرات دیگری که اضافه شدند به خوبی از عهده کار بر آمدند و برابر صبایی که روند صعودی گرفته بود به پیروزی رسیدند. این نشان میدهد پرسپولیس راه خودش را پیدا کرده است و با وجود مشکلات و حاشیههایی که برای ما ایجاد میکنند به این راحتی از مسیر خارج نمیشود چون حذف ناگهانی سه بازیکن اصلی هم مساله کوچکی نیست.
سرپرست تیم پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما ناگهان بهترین دفاع و بهترین مهاجم حال حاضر فوتبال و لیگ ایران در یک بازی از دست دادیم و با این وجود بازیکنان بعد از یک نیمه که با تغییرات وفق پیدا کردند، بهترین بازی را انجام دادند و در حال حاضر شرایط خوبی داریم. البته بچهها کاملا توجیه هستند که هنوز راه درازی تا پایان فصل داریم و جایی برای غرور و این حرفها نیست. بچهها از نظر روحی و روانی آماده بازیهای حساسی که داریم هستند. مربیان هم با آنها صحبت میکنند و خوب میدانند ما در تمام بازیهای خودمان به پیروزی نیاز داریم.
خوردبین درباره بعضی اظهارنظرها و بیانیهها که این روزها منتشر میشود، تصریح کرد: پرسپولیس به شکلی در صدر جدول قرار دارد که واقعا هیچ حرفی برای گفتن باقی نمانده است. شاید در زمانهای دیگری ما میتوانستیم مدعی باشیم که اشتباهات سهوی داوران جریان لیگ را عوض کرده است، ولی ما در حالی در صدر جدول قرار داریم که فقط در چهار بازی نیم فصل دوم با توجه به نظرات کارشناسان، پنج پنالتی و یک گل صحیح ما رد شده است. حالا اگر با وجود این شرایط پیروز شدیم، این دیگر هنر کادر فنی و غیرت و توانایی بازیکنانان ما است. من نمیدانم اگر همین اتفاقاتی که در این چند هفته برای ما روی داد در طول یک فصل برای رقبای ما روی دهد، چه خواهند کرد؟ فکر میکنم بعضی که میخواهند طوری مسائل را جلوه بدهند که حمایتی از پرسپولیس می شود، شوخی میکنند.
سرپرست پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط طوری علیه ما بوده است که اصلا جای تردید هم برای کسی باقی نمیگذارد. صدرنشینی پرسپولیس جای هیچ اما و اگری ندارد. شاید هم برای اینکه فشار را از روی خود کم کنند، ناچار هستند این حرفها را بزنند ولی وقتی خودشان پنالتی را گل نمیکنند، وقتی بازیکن تحت قرارداد ما را دیگران بدون رضایت ما استفاده میکنند و وقتی پنالتیها و حتی گلهای درست ما اعلام نمیشود دیگر نمیتوانند بگویند دستهایی پشت پرده است، مگر اینکه منظورشان این باشد که این دستها علیه پرسپولیس به کار افتادهاند.
وی در پایان افزود: با توجه به اتفاقاتی که برای ما روی میدهد واقعا این احساس به سراغ آدمی میآید که بعضی به هر کاری دست میزنند تا پرسپولیس نتواند این روند را حفظ کند ولی با انسجامی که در مجموعه پرسپولیس وجود دارد و با حمایت هواداران که بعد از خدا تنها نقطه امید و اتکای ما هستند به هدفی که داریم میرسیم. بازی با تراکتور هم حتما از بازیهای مهیج لیگ خواهد بود. تراکتور تیم خوبی است و ما برابر تیمهایی که خوب فوتبال بازی میکنند، بازی بهتری هم ارائه میکنیم و البته خارج از این حرفها و حاشیهها باید اجازه بدهیم مردم از این بازی لذت ببرند.
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