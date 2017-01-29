جایگاه سازمان مدیریت بحران ارتقا می یابد

احمد علیرضا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جلسه کمیسیون شوراها برای بررسی حادثه پلاسکو با حضور مسئولان آتش نشانی، معاون عمرانی شهرداری و مسئولان وزارت کشور برگزار شد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این حادثه در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد فارغ از تعلقات سیاسی کوتاهی دستگاه ها در این حادثه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: گزارشات کمیسیون عمران نشانگر این واقعیت است که رئیس سازمان مدیریت بحران در جایگاه معاون وزیر کشور نمی تواند برای مدیریت بحران اقدام کند. بنابر این مقرر شد لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران از سوی وزارت کشور جهت ارتقای جایگاه این سازمان به مجلس ارائه شود.
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