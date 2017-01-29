در جلسه کمیسیون شوراها با شهرداری،آتش نشانی و وزارت کشور مقررشد: جایگاه سازمان مدیریت بحران ارتقا می یابد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون با مسئولان وزارت کشور، آتش نشانی و شهرداری تهران گفت: مقرر شد بررسی لایحه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در دستور کار مجلس قرار گیرد.