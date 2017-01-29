راه ارتباطی ۲۴۰روستای دلفان مسدود است/قطعی مکرر برق در کاکاوند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر طولابی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان اظهار داشت: بالغ بر ۸۰ سانتی متر بارش برف در دلفان داشتیم و این میزان در کوهستان ها تا ۲ متر نیز می رسد.

وی با بیان اینکه دیروز نیز کولاک شدید داشتیم، تصریح کرد: ۴۴۰ روستای تابعه در دلفان وجود دارد و به دلیل اینکه بارش برف شبانه بود همه محورهای روستایی در روز اول بارش ها مسدود شدند.

فرماندار دلفان با اشاره به اینکه راه ارتباطی حدود ۷۰ روستا در روز اول باز شد و روز بعد دوباره به دلیل شدت بارش ها مسدود شدند، گفت: تاکنون ۱۵۰ روستا را بازگشایی کرده ایم که عمدتا در حومه شهر هستند.

طولابی با بیان اینکه در بخش مرکزی ۱۶۰ روستا داریم که راه ارتباطی ۱۰۰ روستای آن بازگشایی شده است، تصریح کرد: در بخش میربگ جنوبی با مشکل بسته بودن راه ها مواجه هستیم.

وی افزود: بخش کاکاوند ۲۶۰ روستا دارد که راه ۱۸۰ روستای آن بسته است.

فرماندار دلفان با اشاره به اینکه راه دسترسی ۲۴۰ روستای دلفان مسدود است، اظهار داشت: ۴ تا ۵ روستا در میربگ و ۴ روستا در بخش مرکزی با مشکل قطعی برق مواجه هستند.

طولابی با بیان اینکه در بخش کاکاوند قطعی مکرر برق داریم، تصریح کرد: از نظر ماشین آلات در حوزه روستایی به شدت نیازمند کمک هستیم.

وی افزود: در سطح شهر نیز شهرداری با مشکل مواجه بوده و هنوز نتواسنته ایم کوچه ها را کامل باز کنیم.