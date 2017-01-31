«آگاتا کریستی» در شماره زمستانی مجله «کاروان مهر»

به گزارش خبرنگار مهر، مجله «کاروان مهر» در تازهترین شماره خود سراغ «ملکه جنایت»، آگاتا کریستی رفته است تا به نقل از زندگینامه خودنوشت این نویسنده برجسته جهان ادبیات و سینما تصویری روشنتر از معمانویسیِ بدهد که نمایشنامه «تله موش» او همچنان هر شب در تئاترهای لندن به روی صحنه میرود.
قصهای کوتاه از او کریستی برای اول بار به فارسی ترجمه شده مخاطب را به جهان پر رمز و راز این نویسنده زبردست میبرد و آگاتا کریستی و خانههایش یکی از بخشهای جذاب این شماره «کاروان مهر» است.
در دیگر بخش شماره زمستانی «کاروان» روایتی از رهنورد زریاب که دیدارش با سیاوش کسرایی را در سه پرده نقل میکند، آمده است. صد و سی و پنجمین سال تولد ویرجینیا وولف هم بهانهای به دست داده که قصهای از این بانوی همیشه حاضر در جهان ادبیات بازخوانی شود.
شماره زمستانی مجاه «کاروان مهر» با ۲۱۶ صفحه به بهای ۱۵ هزار تومان از امروز سه شنبه ۱۲ بهمن ماه در دکههای روزنامهفروشی و کتابفروشیها در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
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