پخش سریال رادیویی «سفر سرخ» به کارگردانی جواد پیشگر

به گزارش خبرگزاری مهر، «سفر سرخ» را نصرت الله محمودزاده نوشته و جواد پیشگر آن را تنظیم رادیویی کرده است که به داستان زندگی مبارز شهید حسین علم الهدی از نوجوانی تا شهادتش می پردازد.

این نمایش با بازی هنرمندانی چون کرامت رودساز، مهدی نمینی مقدم، سید مجتبی طباطبایی، کامیار محبی، بیوک میرزایی، فریبا متخصص، حمید منوچهری و تعداد دیگری از هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

«سفر سرخ» به تهیه کنندگی مهتاب امینی، صدابرداری پیروز صدرایی و افکت محمدرضا قبادی فر، از فردا ۱۳ بهمن ماه ساعت ۱۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود.